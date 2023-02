It Takes Two: Koop-Hit erreicht beeindruckende Verkaufszahl

It Takes Two:

"It Takes Two" konnte einen weiteren Meilenstein überwinden. Mehr als zehn Millionen Exemplare des Koop-Titels wurden bisher verkauft.

„It Takes Two“ gehört zu den besten Koop-Spielen der vergangenen Jahre, was von den Spielern mit einer entsprechend hohen Verkaufszahl belohnt wurde. Wie Hazelight heute bekanntgab, fand der Titel bisher zehn Millionen Abnehmer, die Geld in den Titel investiert haben. Im Juli des vergangenen Jahres war von sieben Millionen Verkäufen die Rede.

Nicht berücksichtigt wurden alle Spieler, die über den Freundepass in das Spiel einstiegen und sich gemeinsam mit einem Freund, der „It Takes Two“ besitzt, durch das Koop-Abenteuer kämpften.

„Möglicherweise haben doppelt so viele Spieler unser Spiel genossen. Von so vielen Fans hätten wir nie zu träumen gewagt. Vielen Dank für all die Liebe“, heißt es im Tweet des Studios.

It Takes Two im Angebot

Spieler, die „It Takes Two“ bisher verpasst haben, können im PlayStation Store momentan besonders günstig zuschlagen. Noch bis zum 16. Februar 2023 darf der Titel statt für 39,99 Euro zum Angebotspreis von 15,99 Euro gekauft werden, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Das Angebot und auch der Zugriff auf den Freundepass sind nachfolgend verlinkt:

Darum geht es im Spiel: Cody und May, die beiden Protagonisten von „It Takes Two“, sind ein zerstrittenes Paar, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Gefangen in einer fantastischen Welt, werden sie vom charmanten Liebesguru Dr. Hakim dazu aufgefordert, ihre Beziehung zu retten. Um zur Normalität zurückzukehren, müssen sie verschiedene herausfordernde Aufgaben bestehen, die von Dr. Hakim gestellt werden.

Die Entwickler von „It Takes Two“ orientierten sich bei der Produktion des Titels an unterschiedlichen Genres und brachten Inhalte in das Abenteuer, die den einen oder anderen Spieler an bekannte Vorlagen erinnern dürften.

Weitere Meldungen zu It Takes Two:

„It Takes Two“ kam im März 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt.

