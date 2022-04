It Takes Two: Verfilmung mit Dwayne „The Rock“ Johnson?

It Takes Two:

Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass sich die Fans von "It Takes Two" auf eine Verfilmung des Coop-Hits freuen dürfen. Wie nun berichtet wird, wird die Verfilmung von den Amazon Studios und Seven Bucks Productions produziert.

"It Takes Two" verkaufte sich mehrere Millionen Mal.

Mit „It Takes Two“ veröffentlichten Electronic Arts und die Entwickler der Hazelight Studios im vergangenen Jahr ein kooperatives Abenteuer, das sowohl die Kritiker als auch die Spielerschaft begeisterte.

Wie Anfang des Jahres bekannt gegeben wurde, möchten die Verantwortlichen der Hazelight Studios langfristig an der Marke festhalten und arbeiten mit erfahrenen Partnern unter anderem an einer Verfilmung von „It Takes Two“. Laut einem Bericht von Variety arbeiten nicht nur die Hazelight Studios und die Amazon Studios an dem Film. Auch Seven Bucks Productions, die Firma hinter Werken wie „Jungle Cruise“ oder „Jumanji“, ist demnach involviert.

Dwayne Johnson im Film zu sehen?

Weiter heißt es, dass Dany Garcia, Hiram Garcia und Dwayne „The Rock“ Johnson als Produzenten der „It Takes Two“-Verfilmung fungieren werden. Dabei wird es laut Variety allerdings nicht bleiben. Zudem soll Johnson als Darsteller in dem Film zu sehen sein. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher zwar nicht, allerdings wies Johnson vor nicht allzu langer Zeit darauf hin, dass er auf kurz oder lang in einer weiteren Videospielverfilmung zu sehen sein wird.

Ob es sich dabei um „It Takes Two“ handeln wird, wird die Zeit zeigen. Die Geschichte des erfolgreichen Coop-Titels dreht sich um ein Ehepaar, das davor steht, sich scheiden zu lassen. Nachdem sie durch eine magische Kraft in Puppen verwandelt werden, stehen sie vor der Aufgabe, ihre Probleme zu lösen und ihre Ehe zu retten.

In wie weit die Verfilmung der Geschichte der Videospielvorlage folgt, wurde bisher nicht verraten.

