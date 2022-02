It Takes Two: Weiterer Verkaufsmeilenstein – Fünf-Millionen-Marke wurde durchbrochen

It Takes Two:

Nach wie vor verkauft sich das Koop-Adventure "It Takes Two" hervorragend. Die Hazelight Studios verkündeten heute, dass im Hinblick auf die Verkaufszahlen die Fünf-Millionen-Marke durchbrochen wurde.

Die Erfolgsgeschichte von „It Takes Two“ findet kein Ende. Nach mehreren Verkaufsmeilensteinen in den letzten Monaten gab Hazelight jetzt den nächsten bekannt. Und zwar konnte sich das kooperative Abenteuer mittlerweile fünf Millionen Mal verkaufen.

Schon im April 2021, einen Monat nach dem Release, durchbrach das Werk von Josef Fares die Millionen-Grenze. Zwei Monate später erfolgte der nächste Meilenstein: Die Verkaufszahlen haben sich während dieses Zeitraums verdoppelt. Von da an dauerte es vier Monate, bis die dritte Million geknackt wurde. Seitdem sind weitere vier Monate vergangen, in denen eine Million verkaufte Einheiten dazugekommen sind.

Kein Wunder also, dass „It Takes Two“ zum Jahresende auf den Game Awards 2021 ordentlich abräumen konnte. Neben dem Gewinn des Hauptpreises „Spiel des Jahres“ konnte sich der Titel auch in den Kategorien „Bestes Familienspiel“ und „Bestes Multiplayer-Spiel“ durchsetzen. Angesichts der hohen Qualität sind die Auszeichnungen hochverdient: In den zahlreichen Testberichten sahnte das Spiel Bestwertungen ab und auch die Nutzer zeigten sich begeistert.

Gelobt wurden vor allem das abwechslungsreiche Gameplay, die charmanten Charaktere und einer humorvollen Geschichte, die es mit Pixar-Filmen aufnehmen kann. Wohl aus dem letztgenannten Grund hat man sich kürzlich dazu entschieden, Codys und Mays abenteuerliche Reise ins Fernsehen zu bringen.

„It Takes Two“ ist für PlayStation, Xbox und PC verfügbar. Im PlayStation Store befindet sich der Titel bis zum 17. Februar im Angebot und kann für nur 19,99 Euro erworben werden. Ein guter Zeitpunkt, um sich das gefeierte Werk von den Hazelight Studios zu sichern – falls ihr das nicht schon längst getan habt.

