Modern Warfare 2: Infected kommt offenbar mit Season 2

Es sieht danach aus, dass Infected mit der neuen Season ein Teil von "Call of Duty: Modern Warfare 2" wird. In einem Tweet deuten die Macher die Rückkehr an.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ startet im Februar in die zweite Season. Über einige der Neuerungen berichteten wir schon in den vergangenen zwei Wochen. Hinzu gesellte sich inzwischen die mögliche Bestätigung eines weiteren Modus, der mit der neuen Season ein Teil von „Modern Warfare 2“ werden könnte. Dabei handelt es sich um Infected.

In einer Antwort auf einen Twitter-Beitrag eines Spielers, der zu verstehen gab, dass „Infected in Call of Duty mit Freunden zu spielen das beste Gefühl der Welt ist“, schienen die Verantwortlichen hinter dem offiziellen „Call of Duty“-Account anzudeuten, dass der beliebte Spielmodus als Teil des Season 2-Updates ein Teil von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird.

Eine direkte Bestätigung oder Ankündigung, dass Infected in den kommenden Wochen im Shooter auftaucht, gab es zwar nicht. Aber die Antwort „Wir stimmen zu. Wir sehen uns am 15. Februar“ deutet stark darauf hin, dass der Modus noch in diesem Monat als Teil von Season 2 erscheinen könnte.

We agree. See you Feb 15. https://t.co/ARxuqea7Dd — Call of Duty (@CallofDuty) February 3, 2023

Lasst euch nicht infizieren

Im Infected-Modus, der einst mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ eingeführt wurde, spawnen mehrere Spieler auf der Karte verteilt mit Waffen in der Hand und ein Spieler als Infizierter, der nur mit Messern und taktischen Fähigkeiten bestückt ist. Es ist sein Ziel, alle anderen zu infizieren, indem er sie angreift, bevor der Timer ausläuft.

Seit der Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurden zahlreiche Updates und Patches veröffentlicht, die Fehler beheben und Gameplay-Elemente verbessern sollten. Mit der Season 2 wird allerdings eines der bisher größten Updates zur Verfügung gestellt, nachdem sich die ersten Spieler zuletzt über einen eher überschaubaren Support beklagten.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die Season 2 von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ wird nach einer Reihe von Verzögerungen am 15. Februar 2023 erscheinen und neben neuen Waffen, Karten und Operatoren auch den bei Fans beliebten Hardcore-Modus zurückbringen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren