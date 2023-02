Like a Dragon Ishin: Neuer Trailer zeigt den Drachen von Dojima in Aktion

Like a Dragon Ishin:

Kurz vor dem Release bedachte uns Sega mit einem weiteren Trailer zu "Like a Dragon: Ishin". Dieses Mal wird euch der "Drache von Dojima"-Skin präsentiert, der auf Käufer der Deluxe-Edition wartet.

"Like a Dragon: Ishin" erscheint endlich im Westen.

In der kommenden Woche erscheint das bisher nur in Japan veröffentlichte „Like a Dragon: Ishin“ in einer überarbeiteten Version endlich im Westen.

Kurz vor dem Release erreichten uns nicht nur Gerüchte um eine heute erscheinende Demo. Darüber hinaus stellten Sega und die verantwortlichen Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios einen frischen Trailer zu „Like a Dragon: Ishin“ bereit, der uns den „Drache von Dojima“ genannten Skin in Aktion zeigt.

Dieser ist ein Bestandteil der digitalen Deluxe-Edition und richtet sich an langjährige Fans der Reihe, die „Like a Dragon: Ishin“ in der Rolle von Kazuma Kiryu bestreiten möchten. Zu beachten ist, dass wir es hier lediglich mit einem optischen Skin zu tun haben, der sich in keiner Weise auf das Spielgeschehen oder das Verhalten der NPCs auswirkt.

Eine Reise in das alte Kyoto

Für die Neuveröffentlichung wurde „Like a Dragon: Ishin“ auf Basis der Unreal-Engine 4 nicht nur grafisch komplett überarbeitet. Darüber hinaus wurde die Geschichte des „Yakuza“-Spin-offs durch zusätzliche Charaktere erweitert, die auf bekannten Gesichtern der „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Reihe basieren. Die Geschichte von „Ishin“ entführt euch in das Kyoto des Jahres 1860, wo ihr dem Mord eures Vaters auf den Grund gehen und eure Ehre reinwaschen wollt.

Ihr übernehmt die Kontrolle über Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu und erkundet das alte Kyoto, in dem serientypisch spannende Geschichten, zum teil schräge Nebenquests und natürlich allerlei Minispiele und Aktivitäten auf euch warten. In den zahlreich auftretenden Kämpfen greift ihr auf vier unterschiedliche Kampfstile zurück, die von einem einfachen Brawler-Stil bis hin zum Einsatz von alten Schusswaffen reichen.

„Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung, während die Spieler ihre Fähigkeiten trainieren und verbessern, um noch mächtigere Fähigkeiten freizuschalten“, so die Entwickler weiter.

Weitere Meldungen zu Like A Dragon: Ishin:

„Like a Dragon: Ishin“ erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Ishin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren