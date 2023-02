Like A Dragon – Ishin: Demoversion gesichtet – schon morgen im PS Store?

Like A Dragon - Ishin:

Der Release einer Demoversion von "Like A Dragon: Ishin" steht bevor. Schon morgen könnte es so weit sein.

"Like A Dragon: Ishin" lässt euch als Samurai spielen.

Am 21. Februar erscheint „Like A Dragon“: Ishin“ für PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie den PC. Bevor das passiert, erhalten Interessierte offenbar die Möglichkeit, das RPG-Remake anzutesten. Im Microsoft Store ist nämlich eine Demo aufgetaucht, die schon am morgigen Donnerstag verfügbar sein soll. Es ist recht wahrscheinlich, dass diese Demoversion auch in den PS Store kommen wird.

Die Rede ist von einer „Combat Demo“, also werden hier die Kämpfe im Mittelpunkt stehen. Beim Download werden jedenfalls 2,94 GigaByte an Speicher verbraucht.

Sollte die Demo euch überzeugen, könnt ihr anschließend vorbestellen und dadurch mehrere Boni ergattern. Welche das im Detail sind, haben wir im letzten Artikel aufgelistet. Der Preis des japanischen Action-Adventures liegt bei 59,99 Euro, während die Digital Deluxe Edtion zehn Euro mehr kostet.

Endlich für den Westen

Das Original kam im Jahr 2014 für die japanischen Spieler heraus. Fast ein Jahrzehnt später ist nun der Westen an der Reihe. Enthalten sind zahlreiche Verbesserungen, die sich sowohl auf das Gameplay als auch die Grafik beziehen. Zum Beispiel hat das Entwicklerteam die Kämpfe angepasst, neue Charakter-Modelle eingeführt und zusätzliche Cutscenes erstellt. Außerdem gibt es weitere Sidequests, um die Geschichte ein wenig zu erweitern.

In der Handlung spielt ihr den Samurai Sakamoto Ryoma, der den Mörder seines Vaters sucht. Gleichzeitig muss er sich mit den Vorwürfen eines zu Unrecht angehängten Mordes auseinandersetzen. Auf seiner Reise wird Ryoma die Samurai-Ära zu Ende bringen und dadurch Japan komplett verändern.

