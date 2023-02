Tales of Symphonia Remastered: Launch-Trailer und Testwertungen zur Neuauflage

Tales of Symphonia Remastered:

Zum heutigen Release von "Tales of Symphonia Remastered" sind der Launch Trailer und ein paar Testwertungen eingetroffen.

Zum zweiten Mal nach 2014 erscheint „Tales of Symphonia“ als Remaster. Um der Veröffentlichung Aufmerksamkeit zu verleihen, stellte Bandai Namco einen Launch Trailer bereit. Hier bekommen die Spieler einen Einblick, ob der japanische Rollenspiel-Klassiker etwas für sie ist. Sowohl Ausschnitte von Zwischensequenzen als auch kurze Gameplay-Szenen sind enthalten.

Die Handlung dreht sich um eine alte Legende, laut der eine Auserwählte die Welt Sylvarant erneuern wird. Davon ist allerdings das Schicksal einer Parallelwelt bedroht. Gemeinsam mit verschiedenen Charakteren macht sich der Schwertkämpfer Lloyd Irving auf die Reise, um beide Welten zu retten.

„Die Aufgabe, die Welt von Sylvarant zu retten, ist gefährlich, aber mit Freunden an deiner Seite ist alles machbar“, steht in der Beschreibung des Trailers.

Ob die Neuauflage gelungen ist, verraten euch die ersten eingetroffenen Testwertungen. Aktuell liegen fünf Stück vor, die zu einem mittelmäßigen Punktewert führen: Das JRPG kommt auf 68 Punkte.

Nicht das beste Remaster

Die beste Wertung stammt von GamersRD (80 Punkte): „Tales of Symphonia Remastered ist bis heute einer der besten Titel der Reihe. Auch wenn die Jahre es nicht verziehen haben, ist es immer noch ein Spiel mit einer Geschichte voller interessanter Wendungen und einem guten Kampfsystem. Als Remaster beschränkt es sich nur auf das grafische Facelifting, aber man verzeiht ihm, was es an sich bietet.“

Hobby Consolas hat sich für 74 Punkte entschieden: „Das Spiel hat seinen liebenswerten Charme und ein riesiges und ehrgeiziges Setting behalten, aber nicht alle Spielmechaniken halten den heutigen Standards stand. Die visuellen Verbesserungen sind ziemlich dürftig und einige Aspekte wie die Framerate haben sich sogar verschlechtert. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Erfahrung für jeden JRPG-Fan.“

Von Push Square gibt es immerhin 70 Punkte: „Fast zwei Jahrzehnte später ist Tales of Symphonia Remastered eine Erinnerung daran, wie gut der ursprüngliche GameCube- und PS2-Titel gemacht war. Abgesehen von ein paar Ecken und Kanten ist es immer noch ein großartiges Action-RPG voller Charme und Charakter. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass das Remaster selbst eine Menge zu wünschen übrig lässt.“

65 Punkte vergibt Everyeye.it, deren ellenlanges Fazit wir euch ersparen. Sie sind jedenfalls der Meinung, dass solch ein faules Remaster einem Klassiker wie „Tales of Symphonia“ nicht gerecht wird.

Merlstation hat sich für nur 60 Punkte entschieden: „Eine verpasste Chance für einen symbolträchtigen Titel des RPG-Genres. Ein sinnloses Remaster, das das Original in einem schlechten Licht dastehen lässt.“

Den Wertungen zufolge haben wir es mit einem recht lieblosen Remaster zu tun. Abgesehen von etwas verbesserter Grafik fallen kaum Neuerungen auf. Zudem hat Bandai Namco im Gegensatz zum ersten Remaster auf die Fortsetzung verzichtet.

Das Game ist seit dem heutigen Freitag für PS4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.

