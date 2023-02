The Expanse A Telltale Series: Das Adventure im neuen Gameplay-Trailer präsentiert

The Expanse A Telltale Series:

Ende 2021 kündigte Telltale das Adventure "The Expanse: A Telltale Series" an, das sich bei den "Life is Strange"-Machern von Deck Nine Games in Entwicklung befindet. Heute zeigt sich der Titel in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer.

Im Rahmen der The Game Awards 2021 gab Telltale Games die laufenden Arbeiten am Adventure „The Expanse: A Telltale Series“ bekannt, das sich für den PC und die Konsolen in Entwicklung befindet.

Als Entwickler fungieren die „Life is Strange: True Colors“-Macher von Deck Nine Games, die eine Geschichte erzählen, die in einer fiktiven Zukunft angesiedelt ist. Die Menschheit hat bei der Erkundung beziehungsweise der Besiedlung des Weltraums wichtige Meilensteine gemeistert und sowohl den Mars als auch dessen Asteroidengürtel kolonisiert.

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „The Expanse: A Telltale Series“ spielerisch geboten wird, stellten Telltale und Deck Nine Games im Zuge des IGN Fan Fest 2023 einen frischen Gameplay-Trailer zum Adventure bereit.

Ein Prequel zur erfolgreichen TV-Serie

Lange hält der Frieden in „The Expanse: A Telltale Series“ allerdings nicht, da es nach der Kolonisierung durch die Menschheit schnell zu Konflikten zwischen den Marsianern und den Bewohnern der Asteroidengürtel kommt. Um zu verhindern, dass sich dieser Konflikt ausbreitet, schlüpft ihr in dem Adventure in die Rolle der Protagonistin Camina Drummer und versucht, in diesem Konflikt zu vermitteln.

Gesprochen von Cara Gee, steht Camina Drummer in „The Expanse: A Telltale Series“ vor der Aufgabe, sich in den Asteroidengürteln auf die Suche nach einem versteckten Schatz zu begeben. Dabei greift sie zunächst auf die Unterstützung ihrer Crew zurück. Im weiteren Verlauf der Geschichte sieht sich Camina Drummer mit Meutereien konfrontiert und trifft Entscheidungen, mit denen sie aktiv Einfluss auf das weitere Schicksal der Galaxie und ihrer Bewohner nimmt.

„The Expanse: A Telltale Series“ erscheint im Sommer 2023.

