Octopath Traveler 2: Overview-Trailer stellt euch das in Kürze erscheinende RPG vor

Im mit diversen Highlights gespickten Monat Februar kommen in wenigen Tagen auch Fans klassischer Rollenspiele auf ihre Kosten und werden mit „Octopath Traveler 2“ versorgt.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release des Sequels stellte Square Enix einen neuen Trailer bereit, in dem auf die verschiedenen Features des Oldschool-Rollenspiels eingegangen wird. So dürft ihr beispielsweise einen Blick auf die Charaktere oder das Kampfsystem werfen, das für den Nachfolger ein wenig erweitert wurde.

Auch die überarbeiteten Pfad-Aktionen gehören zu den Features, die im neuen Overview-Trailer thematisiert werden.

Entwickler nahmen sich das Feedback zu Herzen

Wie die verantwortlichen Entwickler hinter „Octopath Traveler 2“ bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Rollenspiels versicherten, nahm man sich das Feedback der Spieler und Spielerinnen zum ersten Teil zu Herzen. Beispielsweise wurde dafür gesorgt, dass die verschiedenen Charaktere nun mehr miteinander interagieren.

Darüber hinaus wurde laut Entwicklerangaben Hand an den Spielablauf gelegt, der beim ersten „Octopath Traveler“-Abenteuer noch einiges an Kritik über sich ergehen lassen musste. So wurde kritisiert, dass sich die einzelnen Kapitel sehr ähnlich spielten, was bereits nach mehreren Stunden für einen gewissen Abnutzungseffekt sorgte.

„Sie nennen einander beim Namen und ihre Geschichten kreuzen sich. Daher fühlt es sich tatsächlich so an, als würden diese Charaktere zusammen reisen. Natürlich stehen die acht individuellen Geschichten jeder Figur immer noch im Mittelpunkt, aber wir würden es begrüßen, wenn die Leute die Kreuzgeschichten als ergänzende Geschichten genießen könnten“, hieß es zu den ebenfalls neuen Kreuzgeschichten.

„Octopath Traveler 2“ erscheint am Freitag, den 24. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

