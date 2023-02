Omen of Sorrow: Die PS5-Version des düsteren Fighting-Titels hat einen Termin

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von AOne Games den bereits für die alten Konsolen erhältlichen Fighting-Titel "Omen of Sorrow" für die PlayStation 5 an. Heute wurde der finale Releasetermin der PS5-Fassung bestätigt.

Ende 2018 veröffentlichten die Entwickler von AOne Games und der Publisher Eastasiasoft den düsteren Fighting-Titel „Omen of Sorrow“ unter anderem für die PlayStation 4.

Nachdem die beiden Studios im Februar des vergangenen Jahres bekannt gaben, dass „Omen of Sorrow“ in einer überarbeiteten Fassung den Weg auf die PlayStation 5 finden wird, wurde es in den letzten Monaten recht still um die Portierung auf Sonys aktuelle Konsole.

Erst heute meldeten sich die Verantwortlichen von AOne Games noch einmal zu Wort und spendierten der PlayStation 5-Umsetzung von „Omen of Sorrow“ einen konkreten Termin. Wie bekannt gegeben wurde, wird der Fighting-Titel ab dem 23. März 2023 für die PlayStation 5 erhältlich sein.

Diese Verbesserungen warten auf der PS5

Wie es in der offiziellen Ankündigung im letzten Jahr hieß, bekommt „Omen of Sorrow“ auf der PlayStation 5 sowohl technische Verbesserungen als auch neue Inhalte spendiert. Zum einen dürfen sich Spieler und Spielerinnen auf der PS5 über eine verbesserte Grafik, eine stabilere Framerate, kürzere Ladezeiten oder eine höhere Auflösung freuen.

Darüber hinaus werden auf der PlayStation 5 exklusive Inhalte für den Story-Modus und weitere Enden für den Arcade-Modus geboten. An der spielerischen Umsetzung hingegen hat sich nichts geändert. Nach wie vor handelt es sich bei „Omen of Sorrow“ um einen 2,5D-Fighting-Titel, in dem ihr die Kontrolle über schaurige Charaktere übernehmt, die aus Bereichen wie dem Horror, der Literatur und der Mythologie stammen.

„Mit einem Roster, das von Ikonen wie Frankensteins Monster und dem ägyptischen Hohepriester Imhotep inspiriert wurde, belohnt oder bestraft dieses traditionelle 4-Knopf-Kampfspiel die Spieler, je nachdem, wie aggressiv ihr Spielstil ist, und verleiht dem Kampf eine geschicklichkeitsorientierte Wendung, während das Erlebnis für Neulinge zugänglich bleibt“, so die Entwickler weiter.

Zu den Besonderheiten von „Omen of Sorrow“ gehört neben dem düsteren Setting der stimmige Soundtrack, der aus der Feder des Komponisten Francisco Cerda („After Death“, „Gunpoint“) stammt.

