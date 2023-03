Leap: Heute veröffentlichter Multiplayer-Shooter erinnert an Titanfall

Ein weiterer Online-Shooter ist jetzt auf der PlayStation und dem PC erhältlich. Hier treten in temporeichen Science-Fiction-Schießereien bis zu 40 Spieler gegeneinander an.

Movement wird großgeschrieben

Dabei könnt ihr meterhoch durch die Umgebung springen und coole Fortbewegungsmittel nutzen. Zum Beispiel ein Jetpack oder ein Hoverboard. Grundsätzlich besitzt jeder Kämpfer ein persönliches Fahrzeug, weshalb sich große Distanzen schnell überwinden lassen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Multiplayer-Spielen heutzutage handelt es sich nicht um ein Free-2-Play-Spiel. Stattdessen zahlt ihr einmalig einen Preis in Höhe von 29,99 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus sparen dabei noch 20 Prozent, wodurch der Betrag auf 23,99 Euro sinkt.

Anschließend könnt ihr euch den Launch Trailer ansehen. Einige werden dabei sicherlich an „Titanfall“ denken.

Ob das kostenpflichtige Modell eine gute Idee ist, wird sich zeigen. In den YouTube-Kommentaren sind jedenfalls viele der Meinung, dass eine kostenlose Veröffentlichung sinnvoller gewesen wäre.

Vor einem Match entscheidet ihr euch für eine von vier Klassen. Der Pathfinder agiert als Allrounder, während ein Tech Ops die Rolle des Supporters übernimmt. Greift ihr lieber aus dem Hinterhalt an, solltet ihr den Wraith auswählen. Wer hingegen an vorderster Front kämpfen möchte, kann mit dem Titanen eine Art Tank spielen.

Weitere Infos findet ihr im Ankündigungsartikel aus dem vergangenen Jahr.

Von offizieller Seite wird das Game folgendermaßen beschrieben: „LEAP ist ein rasanter Multiplayer-Ego-Shooter mit epischen, groß angelegten Schlachten, in denen die Spieler bis an die Zähne bewaffnet sind. Kämpfen Sie entweder für die United Earth Defense Coalition (UEDC) oder die rebellischen Exo-Terraner – wer auch immer am meisten zahlt, gewinnt Ihren Abzugsfinger und Ihr exzessives Arsenal.“

