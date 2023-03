Wo Long Fallen Dynasty: Test-Wertungen in der Übersicht

Seit 12 Uhr dürfen die Tests zum China-Abenteuer „Wo Long Fallen Dynasty“ veröffentlicht werden. Auch PLAY3.DE hatte die Gelegenheit, sich den Titel anzuschauen. Zu welchem Fazit wir kamen, verrät der folgende Artikel:

Doch wie schlug sich „Wo Long Fallen Dynasty“ in der internationalen Presse? Auf Metacritic wurden bisher mehr als 30 Reviews zusammengetragen, die für einen Metascore von momentan 83 sorgten.

Mit der vollen Punktzahl bewertet wurde „Wo Long Fallen Dynasty“ von Attack of the Fanboy. In der Begründung schreibt die Publikation: „Das Spielgefühl von Wo Long lässt sich am besten beschreiben, wenn man die Grafik und das Schwertkampfsystem der Spiele Dynasty Warriors und Nioh mit einer Prise Sekiro kombiniert. Das Ergebnis ist ein Spiel, das ziemlich schwierig ist, aber sehr lohnend, wenn man das scheinbar Unmögliche geschafft hat.“

Ebenfalls zufrieden ist Destructoid, merkt aber an, dass der Titel nicht jeden Spieler glücklich stimmen wird: „Ich möchte betonen, dass Wo Long nicht für jeden etwas ist. Es kann extrem anstrengend sein, vor allem, wenn man mit dem Pariersystem in Konflikt gerät. Aber der Schauplatz, die Ästhetik und die Action-Sensibilität eines erfahrenen Teams sind es wert, dass man sich durchkämpft und diese Hürde überwindet.“

VG247 meint: „Wo Long: Fallen Dynasty ist ein exzellentes Actionspiel und ein knackiges, gut umgesetztes Beispiel dafür, warum Team Ninja oft in einem Atemzug mit FromSoftware genannt wird.“ Der Titel verfüge über „rasiermesserscharfe Kämpfe, die die Kraft des Momentums mit geschickter Leichtigkeit einsetzen“. Auch die gut gestalteten Spielabschnitte wurden positiv hervorgehoben.

Kritische Worte gab es hingegen von VGC: „Wo Long: Fallen Dynasty ist durchweg unterhaltsam, aber es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt wesentlich an. Die Kämpfe sind ausgeklügelt und das Moralsystem ist neuartig, aber es gab nichts, was uns nach jeder Sitzung zurückzog.“

Test-Wertungen zu Wo Long Fallen Dynasty (Auswahl):

Attack of the Fanboy – 100

Digital Downloaded – 100

GamingTrend – 100

Push Square – 90

PSX Brasil – 90

Twinfinite – 90

Game Informer – 88

PlayStation Universe – 85

VG247 – 80

IGN – 80

Well Played – 75

Screen Rant – 70

VGC – 60

Die komplette Übersicht über die Test-Wertungen findet ihr auf Metacritic. Mit der Aufnahme weiterer Tests könnte es zu einer Verschiebung des Gesamt-Scores kommen.

Selbst Hand anlegen dürft ihr schon ab morgen: „Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint am 3. März 2023 weltweit für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Aus dem PlayStation Store kann eine Demo geladen werden.

