Project Zero – Die Maske der Mondfinsternis: Unheimliche Geister im Story-Trailer

Nächste Woche steht mit „Project Zero – Die Maske der Mondfinsternis“ das nächste Remaster der Horror-Reihe an. Genauer gesagt am 9. März, einem Donnerstag. Im PlayStation Store liegt der Preis bei 49,99 Euro. Abgesehen von der PS5 und PS4 werden die Xbox-Konsolen, die Nintendo Switch und der PC versorgt.

Ein Hinweis an dieser Stelle: Wer bis zum 22. März eine der beiden Editionen in digitaler Form vorbestellt, erhält einen Bonus dazu. Es handelt sich um ein Outfit für Ruka, das an die „Dead or Alive“-Reihe angelehnt ist. Wer hingegen bis zum oben genannten Erscheinungstermin vorbestellt, bekommt gleich mehrere Kostüme:

Fuchsmaske in rot-weiß (Ruka Limited-Edition)

Fuchsmaske in schwarz-scharlachrot (Choshiro Limited Edition)

Fuchsmaske in schwarz-blau (Choshiro Limited Edition)

Geisterstein-Taschenlampenhut (Choshiro Limited Edition)

Wer bereits „Project Zero: Die Priesterin des schwarzen Wassers“ gespielt hat, erhält übrigens ein weiteres Outfit. Spielt auf demselben Gerät, um einen Camera Obscura Hut geschenkt zu kriegen.

Nun zum eigentlichen Thema: Um eine Vorschau aufs Spiel zu erhalten, hat Publisher Koei Tecmo heute einen Story-Trailer hochgeladen. Hier erhaltet ihr allerdings nicht nur einen Einblick in die Handlung, sondern auch ins Gameplay.

Die Handlung dreht sich um eine Gruppe Jugendlicher, die auf eine Insel zurückkehren, wo sie einst ihr Gedächtnis verloren haben. Um sich gegen die dort herumspukenden Geister zu verteidigen, verwenden sie die sogenannte Camera Obscura. Ansonsten steht ihnen nur eine Taschenlampe zur Verfügung, mit der sie die finsteren Umgebungen erkunden.

Wie es sich für ein Remaster gehört, haben die Entwickler fleißig an der Grafik gewerkelt. Zudem wurden ein Fotomodus eingeführt und weitere Outfits hinzugefügt. Ob das Team von Koei Tecmo gute Arbeit geleistet hat, erfahren wir nächsten Donnerstag.

