Project Zero – Die Maske der Mondfinsternis: Frische Details zum Setting & eine Nachricht des Producers

Heute versorgte uns Koei Tecmo Games mit einem neuen Video zu "Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis", in dem Producer Fukuya und Director Shibata zu Wort kommen. Darüber hinaus wurden neue Details zum Setting des Horror-Abenteuers veröffentlicht.

Wie Ende Oktober bekannt gegeben wurde, wird das Horror-Abenteuer „Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“ im März des kommenden Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Die Geschichte der Neuauflage dreht sich um eine abgeschottete Insel im Süden Japans, auf der ein Mädchen spurlos verschwand. Geschehnisse, denen ihr natürlich auf den Grund geht. In einer aktuellen Mitteilung nannte Koei Tecmo Games weitere Details zum Setting und führte aus, dass ihr unter anderem die Haibara-Krankenstation erkundet. Bei dieser Ruine haben wir es mit einem ehemaligen Krankenhaus zu tun, in dem Dr. Haibaras Versuche zur Heilung des „Mondscheinsyndroms“ tödlich endeten.

Im Remaster werdet ihr natürlich auch in die Rogetsu-Halle zurückkehren, ein Sanatorium, das für die Behandlung des „Mondscheinsyndroms“ gebaut wurde. Es ist ein hotelähnliches Gebäude neben der Haibara-Krankenstation, zu dem nur „besondere Gäste“ Zutritt hatten.

Einem dunklen Geheimnis auf der Spur

Weitere wichtige Orte, die ihr in „Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“ erkunden werdet , sind der „Cape Tsukiyomi“-Leuchtturm und die Yomotsuki-Residenz. Der Leuchtturm, der dem Mond am nächsten gelegene Punkt der Insel, hat eine besondere Bedeutung für die Bewohner, die den Mond anbeten. Daher wurde in dem Leuchtturm auch ein spiritueller Schrein errichtet.

Koei Tecmo Games weiter: „Es ist auch das Zuhause von Rukas Vater, dem ehrwürdigen Maskenmacher namens Soya Yomotsuki. Soya ist besessen davon, die Maske der Mondfinsternis zu perfektionieren, und wurde von Rukas Mutter Sayaka Minazuki beschuldigt, an Rukas Verschwinden mitgewirkt zu haben. Um die Wahrheit hinter ihrem Verschwinden und den schockierenden Todesfällen aufzudecken, müssen Ruka und ihre Freunde auf ihrer Suche nach den Geheimnissen ihrer verlorenen Erinnerungen gespenstische Geister und einen gesuchten Mörder bekämpfen.“

„Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“ erscheint am 9. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Wer die digitale Version bis zum 23. März 2023 erwirbt, kommt in den Genuss diverser exklusiver Outfits wie dem „Marie Rose Outfit“-Skin aus der „Dead or Alive“-Reihe für Ruka.

Anbei das neueste Video zum Horror-Abenteuer, in dem sich Producer Fukuya und Director Shibata zu Wort melden.

