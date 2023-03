Metal Hellsinger: Dream of the Beast-Erweiterung mit Termin angekündigt

"Metal Hellsinger" erhält Content-Nachschub. So wird im März eine Erweiterung namens "Dream of the Beast" veröffentlicht, mit der unter anderem zwei neue Songs den Weg in das Spiel finden.

Der Publisher Funcom und der Entwickler The Outsiders haben für „Metal: Hellsinger“ eine Erweiterung namens „Dream of the Beast“ angekündigt. Die Freischaltung erfolgt am 29. März 2023.

Zu den Bestandteilen gehören zwei neue Songs, für die sich die Entwickler Unterstützung von Cristina Scabbia von Lacuna Coil und Will Ramos von Lorna Shore holten. Spieler können diese Songs aus dem neuen Songauswahl-Feature auswählen, das in einem kostenlosen Update am selben Tag für „Metal Hellsinger“ erscheinen wird.

Weitere Inhalte im Erweiterungspack

Die Erweiterung „Dream of the Beast“ hat allerdings noch mehr zu bieten: So kommt mit der Red Right Hand ein neues Maschinengewehr in das Spiel, mit dem sich Spieler in „rhythmischen Todesstößen durch Dämonenscharen ballern“ können. Zudem dürfen sich Spieler eines von „drei aufregenden Outfits mit individuellen Gameplay-Modifikationen“ anziehen.

„Metal: Hellsinger“ konnte 2022 einen Metascore von 78 erreichen und bekam neben weiteren Auszeichnungen unter anderem den Golden Joystick Award für das beste Audio.

Im PlayStation Store schlägt „Metal Hellsinger“ mit 39,99 Euro zu Buche, allerdings könnte es sich lohnen, auf einen der nächsten Sales zu warten. Im Februar sank der Preis beispielsweise auf bis zu 23,99 Euro. Jedoch war dafür eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten.

„Metal: Hellsinger“ ist ein rockiger Shooter von The Outsiders und Funcom, in dem Spieler die Rolle eines Dämonenjägers übernehmen und durch die Hölle reisen. Die Besonderheit liegt darin, dass Spieler durch das Töten von Feinden und das Vermeiden von Schaden Punkte sammeln, die wiederum in ein Musik-System einfließen.

Ältere Meldungen zu Metal Hellsinger:

Ende des vergangenen Jahres konnte „Metal Hellsinger“ einen ersten großen Meilenstein erreichen und die Spielermarke von einer Million überwinden. Diese Zahl liefert aber keine Rückschlüsse auf die Verkäufe.

Weitere Meldungen zu Metal: Hellsinger.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren