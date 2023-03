Street Fighter 6: Zangief und Marisa messen sich im neuen Entwickler-Gameplay

In dieser Woche versorgten uns die Entwickler von Capcom mit einem weiteren Gameplay-Video zum im Juni erscheinenden Fighting-Titel „Street Fighter 6“.

Ein weiteres Mal stehen sich mit Marisa und dem im vergangenen Monat bestätigten Serien-Veteranen Zangief zwei ausgewählte Charaktere gegenüber, deren unterschiedliche Fähigkeiten etwas näher beleuchtet werden.

Unter anderem dürfen wir einen Blick auf ausgewählte Grappling-Manöver werfen, bekommen die Projektil-Angriffe von Marisa zu sehen und auch die Critical-Arts der beiden Charaktere werden präsentiert.

Das neue Gameplay-Video haben wir wie gehabt unterhalb dieser Meldung für euch zur Ansicht eingebunden.

Ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten

Wie Capcom kürzlich noch einmal bestätigte, wird sich das Charakter-Roster von „Street Fighter 6“ zum Launch aus insgesamt 18 spielbaren Kämpfern und Kämpferinnen zusammensetzen. Dabei dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten wie Ryu, Ken, Dhalsim, Cammy, Blanka oder E. Honda freuen.

Des Weiteren hoben Director Takayuki Nakayama und Producer Shuhei Matsumoto in einem Interview mit der GameInformer die Tatsache hervor, dass bei der Entwicklung von „Street Fighter 6“ keine Kompromisse eingegangen werden mussten. Daher waren die Entwickler dieses Mal in der Lage, all ihre kreativen Visionen in die Tat umzusetzen.

Unter dem Strich konnten die Entwickler mit „Street Fighter 6“ ihr Traumprojekt in die Tat umsetzen. Geht es nach den kreativen Köpfen hinter dem neuen Ableger, dann soll „Street Fighter 6“ einen ähnlichen Einfluss auf das Fighting-Titel-Genre nehmen wie seinerzeit „Street Fighter 2“, das auch Spieler und Spielerinnen ansprach, die mit dem zugrunde liegenden Genre bisher nichts zu tun hatten.

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

