Street Fighter 6: Neuer Trailer bestätigt Cammy & zwei weitere Charaktere

Cammy ist auch in "Street Fighter 6" wieder mit dabei und sie hat noch zwei weitere Kämpfer mitgebracht! Im neuen Trailer zum kommenden Fighting-Game zeigen die drei, was sie im Ring drauf haben.

Ab Anfang Juni können sich Fighting-Game-Fans in „Street Fighter 6“ in den Ring stürzen. Im Rahmen des jüngsten State of Play-Events war der nächste Teil von Capcoms legendärer Spieleserie mit einem frischen Trailer vertreten, der Cammy und zwei weitere Kämpfer für den Titel bestätigt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Cammy, Lily und Zangief komplettieren die Kämpferriege zum Start

Mit der schlagfertigen Blondine Cammy und Muskelpaket Zangief feiern zwei langjährige Fanlieblinge der Franchise ihr Comeback. Ausgehend von ihren krachenden Angriffen haben beide auch nichts von ihrer Durchschlagskraft verloren. Die junge Lily ist derweil eine Newcomerin und feiert im 6. Hauptteil der Reihe ihren Einstand. Die drei Charaktere komplettieren das Line-up, mit dem der Titel zu seinem Verkaufsstart aufwarten wird.

Kriegerin Cammy soll in „Street Fighter 6“ erneut auf ihr tödliches Angriffsrepertoire zurückgreifen können, das Spieler und Spielerinnen in den vorherigen Teilen der Games-Serie liebgewonnen haben. Die Macher versprechen in einem Beitrag im PlayStation Blog, dass ihre Aktionen nun sogar noch mehr verfeinert wurden. Mit verhängnisvollen Griffen und blitzschnellen Hochgeschwindigkeitsattacken zwingt sie ihre Gegner zuverlässig in die Knie.

Neuzugang Lily ist ein Mitglied des Thunderfoot-Stammes, zu dem ebenfalls T-Hawk gehört. Von ihrem zierlichen Äußeren solltet ihr euch allerdings besser nicht einlullen lassen, denn im Ring hat sie es faustdick hinter den Ohren. Im Kampf vertraut sie auf zwei Kriegskeulen, die sie mit bestechender Präzision herumwirbelt. Da sie demselben Stamm wie T-Hawk angehört, kann sie einige seiner Attacken einsetzen, doch sie wird ebenso einzigartige Moves nutzen.

Ringer Zangief vertraut indes primär auf seine langjährige Erfahrung, immerhin ist er seit „Street Fighter II“ mit dabei, und seine eindrucksvollen Würfe. Mit dem „Tundra Storm“ hat der alte Hase sogar einen neuen Angriff gelernt, dank dem er eine gegnerischen Attacke mit einem niederschmetternden Wurf kontern kann.

Wie zuvor bereits erwähnt, ist mit den drei Charakteren nun die Startaufstellung von „Street Fighter 6“ komplett. Diese umfasst die folgenden 18 Figuren:

Blanka

Cammy

Chun-Li

Dee Jay

Dhalsim

E. Honda

Guile

Jamie

JP

Juri

Ken

Kimberly

Lily

Luke

Manon

Marisa

Ryu

Zangief

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6:

Jeder der aufgeführten Charaktere kann in Fighting Ground gespielt werden, der verschiedene Modi beinhaltet, etwa Training und Versus-Kämpfe. Darüber hinaus werden die Figuren in World Tour, dem Einzelspieler-Modus des Fighting-Games, mit von der Partie sein. Ein Online-Modus wird mit Battle Hub natürlich auch wieder geboten. Abschließend wurde noch die Rückkehr der Capcom Pro Tour bestätigt, in deren Rahmen der Titel seine eSports-Premiere feiern wird.

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was ist eure Meinung zum neuen „Street Fighter 6“-Trailer?

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren