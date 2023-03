Dead Island: Dambuster Studios beziehen Stellung zu einem möglichen Remake

In einem Interview stellten sich die Entwickler der Dambuster Studios der Frage nach einem möglichen Remake zum originalen "Dead Island". Wie Creative-Director James Worrall klar stellte, liegt der Fokus des britischen Studios ausschließlich auf der Zukunft der Reihe.

Die "Dead Island"-Reihe geht im April in ihre nächste Runde.

Nach mehreren Verschiebungen und Entwicklerwechseln wird der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ in wenigen Wochen für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

In einem aktuellen Interview stellten sich die Entwickler der Dambuster Studios ausgewählten Fragen und bezogen in Person von Creative-Director James Worrall Stellung zu einem möglichen Remake des ersten Teils. Das originale „Dead Island“ erschien im Jahr 2011 für den PC, die PlayStation 3 und die Xbox 360. 2016 folgte zudem die technisch überarbeitete „Definitive Edition“ für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

Dabei wird es auch bleiben, wie Worrall auf Nachfrage klar stellte. An einem Remake des originalen „Dead Islands“ haben die Entwickler der Dambuster Studios nämlich kein Interesse, da der Fokus laut dem Studio auf der Zukunft der Reihe liegen sollte.

Mögliches Remake ein Fehler?

„Nein, und ich denke, das könnte ein Fehler sein, weil wir bereits entschieden haben, das Franchise mit Dead Island 2 fortzusetzen. Ich denke, es war die richtige kreative Entscheidung, dies zu tun. Es ist am besten, das Original dort zu belassen, wo es war, und es das tun zu lassen, was es getan hat“, führte Worrall zu einem möglichen Remake des ersten „Dead Island“-Abenteuers aus.

Weitere führte Worral aus, dass die Entwickler der Dambuster Studios bezüglich der Qualität von „Dead Island 2“ sehr zuversichtlich sind. Dass das Studio mit seinen Eindrücken richtig liegen könnte, verdeutlichten die Previews, die uns in den letzten Tagen erreichten und von einem unterhaltsamen Horror-Action-Abenteuer sprachen.

„Dead Island 2“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird am 21. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

