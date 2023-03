Control: Digital Bros nennt aktuelle Verkaufs- und Umsatzzahlen

Im August 2019 veröffentlichten die Entwickler von Remedy Entertainment den Action-Titel „Control“ zunächst für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

Anfang 2021 folgte zudem eine technisch aufpolierte Umsetzung für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ende der vergangenen Woche legte Digital Bros, der Mutterkonzern von Remedy Entertainment, den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Halbjahr vor, in dem unter anderem auf das kommerzielle Abscheiden von „Control“ eingegangen wird.

Wie bekannt gegeben wurde, verkaufte sich „Control“ seit dem Release im Sommer 2019 mehr als drei Millionen Mal. Gleichzeitig wurden laut Digital Bros Umsätze in Höhe von 92 Millionen US-Dollar generiert, was den Schluss nahe legt, dass ein großer Teil der „Control“-Verkäufe nicht zum Vollpreis erfolgte.

Nachfolger befindet sich in der Konzeptphase

Im November des vergangenen Jahres kündigten Digital Bros und Remedy Entertainment die laufenden Arbeiten an „Control 2“ an. Bis mit den ersten Details und Spielszenen zu rechnen ist, wird allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, befindet sich der Nachfolger, der für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S entsteht, nämlich noch in der Konzeptphase.

Das anfängliche Budget für die Entwicklung von „Control 2“ wird laut offiziellen Angaben bei 50 Millionen US-Dollar liegen. Investitionen in das Marketing, die Entwicklung und die Post-Launch-Unterstützung werden zusammen mit zukünftigen Nettoeinnahmen zu gleichen Teilen zwischen Remedy Entertainment und Digital Bros aufgeteilt.

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Remedy zu vertiefen und die Erfolgsgeschichte von Control zusammen fortzusetzen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 wurden von Control mehr als drei Millionen Exemplare verkauft. Control ist die größte Investition, die 505 Games je getätigt hat, und nimmt daher einen besonderen Platz in unseren Herzen ein“, kommentierten Co-CEOs der Digital Bros Group, Rami und Raffi Galante, die Ankündigung von „Control 2“.

