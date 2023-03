Xbox Game Pass: Microsoft streicht 1-Euro-Einführungsangebot

Der Xbox Game Pass ist ein zentraler Bestandteil der aktuellen Xbox-Strategie und mit den zahlreichen Übernahmen der vergangenen Jahre und der Veröffentlichung von Exklusivspielen im Abo möchte Microsoft dieses Geschäftsmodell für die Kunden attraktiver machen.

Letztendlich geht es auch um die Frage, ob die Aufnahme aller neuen First-Party-Spiele in ein solches Abosystem wirtschaftlich betrachtet tragfähig ist oder Sony mit PlayStation Plus, das seit dem vergangenen Jahr in drei Stufen angeboten wird, aber nur selten Neuveröffentlichungen umfasst, das nachhaltigere Programm hat.

Marketingaktionen statt Einführungspreis

Während erst die Zukunft zeigen wird, ob Microsoft den Xbox Game Pass zu einer Netflix-artigen Marktstellung verhelfen kann, werden erste Anpassungen am Preissystem vorgenommen. Mehr Geld für das reguläre Abo verlangt das Unternehmen zunächst nicht, strich aber das Einführungsangebot, das Spieler einen Monat lang für nur einen Euro auf den Xbox Game Pass Ultimate zugreifen ließ.

In Zukunft wird es diesen Einführungspreis nicht mehr geben. Und unabhängig davon, ob es sich um neue Mitglieder oder um Bestandskunden handelt, müssen Spieler den monatlichen Preis von entweder 9,99 Euro für den Xbox Game Pass und PC Game Pass oder 14,99 Euro für den Xbox Game Pass Ultimate bezahlen.

Allerdings könnte es in Zukunft wie im Fall von PlayStation Plus Marketingaktionen geben, die den Xbox Game Pass temporär wieder günstiger abonnieren lassen.

„Wir haben unser früheres Einführungsangebot für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass gestoppt und evaluieren verschiedene Marketingaktionen für neue Mitglieder in der Zukunft“, so Kari Perez, Leiterin der globalen Kommunikation von Xbox, in einer Erklärung, die The Verge vorliegt.

Das Unternehmen ließ es zunächst offen, welche Art von Marketingaktionen am Ende geplant sind. Doch aufgrund der zentralen Bedeutung des Dienstes für Microsofts Gaming-Strategie kann durchaus gemutmaßt werden, dass das eine oder andere lukrative Angebot für Spieler dabei sein wird.

In der Zwischenzeit machen sich Xbox-Spieler in den Foren Sorgen über die Umwandlung einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft in eine Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft, mit der die Kosten noch einmal reduziert werden können.

Vorerst keine Preiserhöhung geplant

Unabhängig davon möchte Microsoft den Preis des Xbox Game Pass zunächst aber nicht erhöhen, wie das Unternehmen kürzlich andeutete. Die Frage kam in Bezug auf die Game Pass-Aufnahme von „Call of Duty“-Spielen, die nach der angestrebten Übernahme von Activision Blizzard möglich wird, auf.

Eine Preisanhebung wäre laut der Einschätzung der Redmonder kontraproduktiv, da Spieler den Game Pass wieder zügig verlassen könnten, nachdem sie „Call of Duty“ nach dessen Release ausgiebig gespielt haben. Auch der Wegfall des 1-Euro-Angebotes könnte ein Resultat dieser Einschätzung sein.

Ob „Call of Duty“ in den Xbox Game Pass aufgenommen wird, hängt maßgeblich von der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ab. Letzte Stellungnahmen von Regulierungsbehörden deuteten an, dass der Deal wohl zustande kommt.

