The Caligula Effect – Overdose: Release-Datum für PS5-Version des Remakes bekannt

NIS America hat das Release-Datum zur PS5-Version von "The Caligula Effect: Overdose" bekanntgegeben. Das Remake des Japan-RPGs erscheint im Juni für die New-Gen-Konsole.

Bereits seit März 2019 ist das Remake des Japan-RPGs „The Caligula Effect“ für PS4, Nintendo Switch und PC erhältlich. Ende Februar dieses Jahres wurde dann ein Announcement-Trailer für die PS5-Version des Spiels gezeigt, wobei jedoch noch kein Release-Datum genannt wurde. Nun hat der USA-Publisher NIS America ein Video veröffentlicht, in dem einige Charaktere vorgestellt werden. Zusätzlich wurde ein Erscheinungstermin genannt.

Die New-Gen-Version von „The Caligula Effect: Overdose“ soll ab dem 2. Juni 2023 digital und im Handel verfügbar sein und 49,99 Euro kosten. Die physische Version könnt ihr bereits vorbestellen. Auf der PS5 dürft ihr eine schönere Grafik und eine insgesamt bessere Performance erwarten. „The Caligula Effect“ zählt zu den eher unbekannteren Japan-RPGs, hat aber durchaus seine Fans.

Remake des PS-Vita-Originals bietet verbesserte Grafik und viele neue Inhalte

Die Original-Version von „The Caligula Effect“ ist damals bei uns ausschließlich digital für die PS Vita erschienen und wurde aufgrund der zahlreichen Bugs und Spielfehler deutlich schlechter aufgenommen als verdient. Das 2019 erschienene Remake sollte das besser machen, was es den Kritikern zufolge auch in vielen Aspekten geschafft hat.

Das Spiel handelt von einer virtuellen Welt, in die von psychischen Krankheiten geplagte Menschen hinein entführt werden, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Das hört sich storymäßig schon mal sehr interessant an. Das Kampfsystem ist wie bei vielen Ablegern dieses Genres rundenbasiert. Einige der spielbaren Charaktere wurden auch im neuen Ankündigungsvideo vorgestellt.

„The Caligula Effect: Overdose“ erinnert in vielen Aspekten und dem Look teilweise an die „Persona“-Reihe. Wer das im März 2019 für Ps4, Nintendo Switch und PC erschienene Remake noch nicht gespielt hat, kann es nun ab dem 2. Juni auf der PS5 nachholen.

