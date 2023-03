Sony: PS5-Hersteller veröffentlicht weitere PlayStation-App

Sony macht auf die Veröffentlichung einer weiteren PlayStation-App aufmerksam. Nachdem eine solche Anwendung schon vor Jahren auf Smartphones etabliert wurde, ging das Unternehmen einen Schritt weiter und brachte das PlayStation-Universum auf Amazons Fire-TV.

Entsprechende Sticks sind im Rahmen des laufenden Frühlingssales bei Amazon* zum Sparpreis verfügbar und kosten statt der sonst üblichen 44,99 Euro nur noch 34,99 Euro*. Die Light-Version bietet der Versandriese derzeit für 29,99 Euro* an.

Alternativ gibt es ebenfalls eine 4K-Version zum Preis von 39,99 statt 69,99 Euro*. Und auch komplette Amazon Fire-Smart-TVs sind mittlerweile im Produktkatalog verfügbar*.

Das kann die PlayStation-App für Fire-TV

Laut Sony können PlayStation-Fans mit der neuen App voll und ganz in das PlayStation-Universum eintauchen. Inbegriffen sind die „neuesten Spieleankündigungen, brandneue Trailer oder spannende Einblicke hinter die Kulissen“. Ebenfalls sollen über die App Tutorials, Life-Hacks und der Zugriff auf das interne Youtube-Label Inside PlayStation gewährt werden.

PlayStation verspricht Informationen zum DualSense-Setup, zu den besten Grafikeinstellungen für die PS5 und nützliche Tipps und Tricks, um „euer PlayStation-Erlebnis zu optimieren“. Und dank der FAQs sollen Nutzer „schnell und einfach Antworten auf alle Fragen rund um PlayStation“ erhalten.

Laut Sony bietet die App verglichen mit bereits verfügbaren Angeboten einen Vorteil: Die „exklusiven PlayStation-Inhalte“ sind werbefrei und allesamt an einem Ort zu finden.

Die PlayStation-App für Fire-TV ist im App-Shop von Amazon gelistet und kann dort kostenlos bezogen werden. Lauf Sony müsst ihr einfach nur die App herunterladen, das passende Video auswählen und euch in die Welt von „God of War“, „The Last of Us“, „Hogwarts Legacy“ stürzen, so das Unternehmen im Zuge der Ankündigung auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Spieler, die hingegen an den Mobile-Apps von PlayStation interessiert sind, werden weiterhin bei Google Play und bei iTunes fündig, wo bisher mehrere hundert Millionen Downloads zusammenkamen.

