Deutschland: Diese Spiele haben letzte Woche den Handel dominiert

Welche Spiele waren in der vergangenen Woche im deutschen Handel besonders erfolgreich? Die Charts verraten, welche Titel sich auf die vordersten Positionen setzen konnten. Vor allem für das Remake von "Resident Evil 4" waren es siegreiche Tage.

GfK Entertainment hat die vordersten Positionen der deutschen Spiele-Charts der vergangenen Woche veröffentlicht. Wie sich den Ranglisten entnehmen lässt, konnte das Remake des 2005er-Horror-Klassikers auf mehreren Konsolen den Spitzenplatz übernehmen. Das gilt für PS5, PS4 und das Xbox-Duo Xbox Series X/S.

Den Angaben von GfK Entertainment zufolge legte das Remake von „Resident Evil 4“ nach „Hogwarts Legacy“ den bislang zweitbesten Start des Jahres hin. Mit diesem Erfolg wurde die Console Edition von „Anno 1800″ auf der PS5 vom Spitzenplatz verdrängt, während Hogwarts Legacy“ den zweiten Rang halten konnte. Auf der Xbox Series X/S wurde eine identische Reihenfolge verzeichnet.

Auch auf der PS4 konnte das Remake von „Resident Evil 4“ dominieren, gefolgt von den Dauersellern „FIFA 23“ und „GTA 5“. Den vierten Platz schnappte sich nach dem Vorwochensieg das Wrestlingspiel „WWE 2K23“, das in der Xbox One-Rangliste weiterhin auf dem Spitzenplatz thront.

Auf der Switch waren in der vergangenen Woche „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Nintendo Switch Sports“ die meistverkauften Spiele. Auf dem PC fanden „Der Landwirtschafts-Simulator 22“ und „Die Siedler History Collection“ die meisten Abnehmer.

Die deutschen Spiele-Charts der Vorwoche

PS5

(NEU) Resident Evil 4 Remake ( 2 ) Hogwarts Legacy ( 1 ) Anno 1800 – Console Edition

PS4

(NEU) Resident Evil 4 Remake ( 3 ) FIFA 23 ( 2 ) GTA 5 ( 1 ) WWE 2K23

Xbox Series X/S

(NEU) Resident Evil 4 Remake ( 2 ) Hogwarts Legacy ( 1 ) Anno 1800 – Console Edition

Xbox One

( 1 ) WWE 2K23 ( 2 ) GTA 5

Nintendo Switch

( 1 ) Mario Kart 8 Deluxe ( 3 ) Nintendo Switch Sports

PC-Spiele

( 1 ) Landwirtschafts-Simulator 22 ( 2 ) Die Siedler History Collection

Laut GfK Entertainment basieren die Charts auf den „Daten von mehr als 2.000 Verkaufsstellen“, die „70 Prozent des gesamten deutschen Marktes“ abdecken. Angaben aus den digitalen Stores, wie beispielsweise der PlayStation Store und Steam, scheinen hingegen keinen Einfluss zu haben, sodass die Charts in Bezug auf den gesamten Absatz in Deutschland an der einen oder anderen Stelle verfälscht sein dürften. Die Top-Seller auf Steam zeigen beispielsweise eine völlig andere Reihenfolge.

Auf den New-Gen-Konsolen decken sich die Platzierungen weitgehend mit den UK-Charts, die ebenfalls auf dem Retail-Markt basieren. Hier siegte in der vergangenen Woche plattformübergreifend das Remake von „Resident Evil 4“ vor „Hogwarts Legacy“ und „FIFA 23“:

Wöchentliche Charts werden für den PlayStation Store nicht herausgegeben, allerdings erfolgt eine monatliche Auswertung. Welche Spiele sich im März auf PS5, PS4 und PlayStation VR2 durchsetzen konnten, werden wir in wenigen Tagen erfahren. Die erfolgreichsten PSN-Spiele im Februar sind hier zusammengefasst.

