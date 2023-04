Horizon Call of the Mountain: Update 1.04 mit Hochkontrastmodus und mehr

Horizon Call of the Mountain:

PS VR2-Spieler können sich nun ein Update für "Horizon: Call of the Mountain" herunterladen. Welche Änderungen sich dadurch ergeben, erfahrt ihr im Artikel.

"Horizon: Call of the Mountain" ist exklusiv für PlayStation VR2 verfügbar.

Heute brachte Guerrilla Games ein neues Update für das Virtual-Reality-Abenteuer „Horizon: Call of the Mountain“ heraus. Darin sind unter anderem ein Hochkontrastmodus enthalten. Schaltet ihn ein, um Objekte hervorzuheben, mit denen der Spieler interagieren kann.

Bessere Zugänglichkeit und zahlreiche Bugfixes

Alle weiteren Zugänglichkeitsoptionen, die nach dem Download verfügbar sind:

Verbesserte Untertiteloptionen – Schwarzer Kasten hinter den Untertiteln, Lautsprecherfarben und größere Schriftgrößen für Untertitel, Tutorials und Aufforderungen zur Benutzeraktion.

Automatisches Herstellen von Pfeilen – Ermöglicht es dem Benutzer, das Herstellen von Pfeilen zu überspringen.

Auto Crafting Tools – Ermöglicht es dem Benutzer, das Gameplay für Crafting Tools zu überspringen.

Option hinzugefügt, um Tutorials in Missionswiederholungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Option hinzugefügt, um die Verlangsamung bei Sprüngen zu deaktivieren.

Des Weiteren zählt die Community Managerin mehrere Fehlerbehebungen auf. 13 Stück werden konkret beschrieben, zudem ist von „verschiedenen Korrekturen“ die Rede. Sie beziehen sich auf die Missionen samt Fortschritt, die Maschinen, die Benutzeroberfläche- und Erfahrung sowie grafische Aspekte.

Die Stabilität und allgemeine Performance hat das Entwicklerteam ebenfalls nicht vergessen. Hier wurden einige Fixes vorgenommen. Jede einzelne Änderung im Detail könnt ihr den offiziellen Patch Notes entnehmen.

Offenbar kommen die vorgenommenen Änderungen gut an. Ein Nutzer meint, dass Guerrilla fast alle Kritikpunkte berücksichtigt hat, die im ersten Monat angesprochen wurden.

„Horizon: Call of the Mountain“ ist am 22. Februar als einer der Launch-Titel für PlayStation VR2 erschienen. Die internationalen Testwertungen wiesen auf ein tolles Adventure hin, auch wenn das Gameplay nicht weltbewegend ist. Gerade die Optik weiß jedoch zu begeistern.

Wer Sonys VR-Brille nicht besitzt, dafür aber „Horizon Forbidden West“ für die PS5, sollte dem 19. April entgegenfiebern. Dann kommt die Download-Erweiterung „Burning Shores“ auf den Markt.

