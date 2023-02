Horizon Call of the Mountain: Ozzy Osbourne testet PlayStation VR2

Horizon Call of the Mountain:

Sony und Ozzy Osbourne machen in einem Trailer gemeinsame Sache. Der Altrocker beschäftigt sich darin mit dem PSVR2-Spiel "Horizon Call of the Mountain" und muss sich gleichzeitig mit seiner Frau auseinandersetzen.

PlayStation VR2 erscheint morgen zusammen mit dem Launch-Spiel „Horizon Call of the Mountain“, das in einem neuen Trailer beworben wird. Unterstützung holte sich Sony bei einem 74-jährigen. Ozzy Osbourne setzt im unten eingebundenen Clip die Virtual Reality-Brille auf und lässt sich dabei auch von seiner Gattin nicht stören.

Neben Ozzy, der sowohl mit Black Sabbath als auch in seiner Solokarriere samt TV-Show große Erfolge feiern konnte, sind im Video kurze Ausschnitte aus dem Gameplay-Geschehen zu sehen. Dabei wird einmal mehr deutlich, dass sich Spieler auf große Kreaturen einstellen müssen, die sie aus einer neuen Perspektive erleben.

Horizon Call of the Mountain im Bundle erhältlich

„Horizon Call of the Mountain“ gehört zu den ersten großen Spielen für PlayStation VR2 und ist entsprechend teuer: Im PlayStation Store werden für das Virtual Reality-Abenteuer 69,99 Euro fällig. Spieler, die ohnehin an diesem Titel interessiert sind, können beim Kauf von PlayStation VR2 direkt zu einem Bundle greifen, das einen kleinen Sparvorteil bietet.

PSVR2-Bestellungen sind weiterhin bei PlayStation Direct möglich. Gelistet sind die folgenden Optionen:

Wie unsere jüngste Umfrage deutlich macht, greift der Mehrheit der PSVR2-Kunden zum Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“.

Was der Titel zu bieten hat, verrät unser Test zum VR-Abenteuer, in dem „Horizon Call of the Mountain“ ordentlich abschneiden konnte. Doch auch die internationale Presse war recht angetan. Der Metascore liegt momentan bei 79.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Das morgen erscheinende PlayStation VR2 wird von vielen weiteren Spielen unterstützt, darunter auch ein Free-to-Play-Titel mit schießenden Kakteen, wie wir erst gestern berichteten. Nachfolgend das Video zu „Horizon Call of the Mountain“ mit Ozzy Osbourne:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Horizon: Call of the Mountain.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren