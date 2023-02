PlayStation VR2: Sony beginnt mit der Auslieferung des PS5-Headsets

PlayStation VR2 geht in den Versand: Sony hat damit begonnen, die ersten Exemplare des Virtual Reality-Headsets auf die große Reise zu den Endkunden zu schicken. Der offizielle Launch erfolgt am 22. Februar 2023 - also am kommenden Mittwoch.

Pünktlich zum bevorstehenden Launch von PlayStation VR2 hat Sony mit der Auslieferung der Hardware begonnen. So dürften viele Vorbesteller im E-Mail-Postfach seit heute eine Nachricht vorfinden, die auf den Versand oder dessen Vorbereitung aufmerksam macht.

Sony betont in den Mails, dass die Lieferung des Headsets voraussichtlich im Zeitraum vom 22. bis 28. Februar 2023 erfolgt, sodass die ersten Spieler ihr Exemplar von PlayStation VR2 spätestens am Mittwoch in den Händen halten dürften. Über einen Link in der Mail kann ein Blick auf den Bearbeitungsstatus geworfen werden.

Ein weiterer Hinweis richtet sich an Käufer der offiziellen Ladestation, die offenbar separat vom Headset verschickt wird. Laut Sony könnte sie „möglicherweise noch vor dem PSVR2-Headset geliefert“ werden.

PlayStation VR2 weiterhin vorbestellbar

Spieler, die PlayStation VR2 noch nicht vorbestellt haben, können den Kauf weiterhin nachholen. Der Vertrieb des Virtual Reality-Headsets erfolgt in Deutschland zunächst ausschließlich über PlayStation Direct, was nach dem anfänglichen PS5-Desaster wohl die Aktivitäten der Scalper unterbinden sollte. Weitere Händler dürften in den kommenden Wochen oder Monaten mit dem Verkauf beginnen.

Angeboten wird PlayStation VR2 in zwei Editions. Darunter das Standardpaket ohne Spiel. Es schlägt mit 599,99 Euro zu Buche. Für 50 Euro mehr können zahlungswillige PlayStation-Spieler das Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ erwerben. Lediglich die rund 50 Euro teure Ladestation ist weiterhin ausverkauft.

Auch wenn in den vergangenen Tagen vereinzelt Kritik an den verfügbaren Spielen geäußert wurde, kann sich das Launch-Lineup durchaus sehen lassen. „Horizon Call of the Mountain“ erhielt in der vergangenen Woche ordentliche Wertungen. Das VR-Update für „Gran Turismo 7“ erscheint am morgigen Dienstag und über einen Free-to-Play-Titel, der auf Steam zuvor sehr positiv bewertet wurde, berichteten wir im Laufe des Nachmittags.

Insgesamt umfasst das Launch-Lineup von PlayStation VR2 mehr als 30 Titel und es scheint, dass immer mehr Games hinzukommen. Auf eine Abwärtskompatibilität zu Spielen von PlayStation VR müssen Spieler allerdings verzichten. Stattdessen werden viele Last-Gen-Games mit Upgrades und dergleichen an die neuen Möglichkeiten von PSVR2 angepasst werden – jedoch nicht immer kostenlos.

Zu den besonderen Features von PlayStation VR2 gehören die Augenerkennung samt Foveated Rendering. Hinzu kommen eine 4K-Auflösung mit HDR sowie die beigelegten Sense-Controller und der Verzicht auf die externe Kamera, was den Preisunterschied zu PlayStation VR ein wenig reduziert.

