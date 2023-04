Persona 5 Royal: Möglicher Fehler im PS Store macht DLCs kostenlos

Aktuell gibt es sämtliche Erweiterungen zu „Persona 5 Royal“ kostenlos im PS Store. Es ist nicht klar, ob die Aktion so gewollt ist.

Möglicherweise ist ein kleines Missgeschick beim gigantischen Erweiterungspaket zu „Persona 5 Royal“ passiert. Aktuell sind die DLC-Pakete nämlich kostenlos im PS Store zum Download verfügbar.

In den Erweiterungen sind beispielsweise verschiedene Persona-Sets, neue Herausforderungen, Kostüm-Pakete und andere kosmetische Gegenstände enthalten, die normalerweise eine Menge Geld kosten würden. Ein komplettes Kostüm-Paket ist dem neuen Charakter Kasumi gewidmet, der mit „Persona 5 Royal“ neu ins Spiel kam.

Nun gibt es die Bonus-Kostüme gratis. Es ist unklar, wie lange die Pakete noch kostenlos sein werden, weshalb ihr sie euch schnell sichern solltet.

Gratis-DLCs schnell sichern

Da weder Sony noch Atlus die Aktion beworben haben, ist davon auszugehen, dass es sich bei der Preissenkung um einen Fehler handelt. Normalerweise kostet das teuerste DLC-Paket rund 60 Euro und ist damit so teuer wie das Spiel selbst, weshalb eine Gratis-Aktion eigentlich im Vorfeld angekündigt werden würde.

Die DLC-Pakete sind nur im europäischen PS-Store reduziert, Interessierte aus anderen Ländern schauen leider in die Röhre. Der Preis ist außerdem nur für die PS4-Version von „Persona 5 Royal“ reduziert, da die PS5-Version bereits mit dem zusätzlichen Inhalt kommt.

Selbst wenn ihr „Persona 5 Royal“ noch nicht gespielt habt, solltet ihr beim Gratis-Deal zuschnappen. Die DLC-Pakete waren in der Vergangenheit zwar schon öfters reduziert, allerdings nur um die Hälfte des Preises. Solltet ihr euch in Zukunft also doch einmal entscheiden, das Spiel nachzuholen, könnt ihr sofort mit allen dazugehörigen DLCs starten.

„Persona 5 Royal“ erschien am 31. März 2020 und erweitert die Geschichte von „Persona 5“ um ein drittes Semester. Es ist das erste Persona-Spiel, das deutsche Untertitel bietet.

