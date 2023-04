Amazon: Entlassungen in der Videospiel-Sparte bestätigt

In den vergangenen Monaten bestätigten gleich mehrere große Unternehmen der Tech-Branche Entlassungen. Während Microsoft in diesem Jahr beispielsweise mehr als 10.000 Mitarbeiter entließ, kündigte Electronic Arts Umstrukturierungen an, von denen sechs Prozent der Belegschaft betroffen sind.

Auch bei Amazon werden umfangreiche Entlassungen vorgenommen. Nachdem der Versandriese Anfang des Jahres knapp 18.000 Stellen strich, wurde im vergangenen Monat der Abbau von weiteren 9.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Wie Christoph Hartmann, der Vizepräsident von Amazon Games, einräumte, wird auch die Videospiel-Sparte des Unternehmens von den Entlassungen betroffen sein.

Mit rund 100 gestrichenen Stellen bei Prime Gaming, dem Amazon Games-Studio in San Diego und der Game Growth-Gruppe bewegen sich die Entlassungen zumindest in Amazons Videospiel-Sparte in einem überschaubaren Rahmen. Wie Hartmann ergänzte, wird zudem versucht, von der Umstrukturierung betroffene Mitarbeiter in anderen Positionen innerhalb von Amazon unterzubringen.

Amazon sichert den Betroffenen Unterstützung zu

„Es gibt niemals einen angenehmen Weg, um diese Art von Nachrichten zu teilen, aber wir sind entschlossen, unsere betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Empathie und Respekt zu behandeln und sie zu unterstützen, indem wir ihnen Abfindungszahlungen, Krankenversicherungsleistungen, Outplacement-Services und bezahlte Zeit zur Verfügung stellen, um ihre Jobsuche durchzuführen“, führte Hartmann aus.

Laut dem Vizepräsidenten wird der Fokus von Amazon Games zukünftig auf der Bereitstellung von hochwertigem Content liegen. Während beim internen Studio in San Diego Stellen gestrichen wurden, wird das Studio im kanadischen Montreal weiter ausgebaut.

Hartmann: „Unser Studio in Montreal wird weiter expandieren und macht gute Fortschritte bei ihrem unangekündigten Projekt. Das Studio in San Diego wird sich verstärkt auf die Vorproduktionsphase ihres unangekündigten Spiels konzentrieren, da dieses Projekt noch nicht bereit für ein Team in voller Produktionsgröße ist.“

„Wir werden auch weiterhin unsere Publishing-Bemühungen ausbauen und bleiben aktiv darin, neue Projekte zu erkunden und zu unterzeichnen, bei denen wir großes Potenzial sehen, wie beispielsweise unsere kürzliche Publishing-Vereinbarung mit NCsoft“, heißt es abschließend.

