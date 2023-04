Arc System Works: One Piece-Game ist laut CEO etwas, „über das man nachdenken sollte“

Spätestens seit "Dragon Ball FighterZ" wünschen sich viele Anime-Fans ein ähnliches "One Piece"-Fighting-Game von Arc System Works. Über diese Möglichkeit sprach nun der CEO des japanischen Entwicklerstudios.

Könnte ein "One Piece"-Fighting-Game von Arc System Works irgendwann Realität werden?

Vor allem mit hochkarätigen Fighting-Games wie den Ablegern der „BlazBlue“- und „Guilty Gear“-Reihen hat sich das japanische Entwicklerstudio Arc System Works in der Branche einen Namen gemacht. In einem aktuellen Interview mit IGN sprach Minoru Kidooka, der CEO des Unternehmens, unter anderem über die Möglichkeit, an einem Spiel basierend auf der beliebten Manga- und Anime-Serie „One Piece“ zu arbeiten.

Könnte auf Dragon Ball bald One Piece folgen?

Kidooka-san wurde am Ende des Gesprächs direkt danach gefragt, da dies ein Projekt sei, über das sich sicherlich viele Fighting-Game-Fans freuen würden. Das Oberhaupt von Arc System Works trat jedoch zunächst auf die Euphoriebremse und sagte, es sei stets sein Bestreben, „mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten“, damit sein Team letztendlich „ein wirklich unterhaltsames Spiel“ entwickeln könnte, das Anhänger des Genres überzeugen könne.

Anschließend fügte er an: „One Piece ist jedoch etwas, über das man nachdenken sollte. Ich kann nicht sagen, ob wir speziell über One Piece nachdenken. Ich kann nicht sagen, „Oh ja, One Piece, ja oder nein“. Ich kann weder das eine noch das andere sagen, aber das heißt nicht, dass es entschieden ist oder dass es außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten liegt.“

Mit „Dragon Ball FighterZ“ und anderen Games zur beliebten Franchise rund um Son-Goku, Vegeta & Co. sammelte das Studio in der Vergangenheit bereits Erfahrung im Umgang mit enorm populären Manga- und Anime-Reihen. Bis heute zählt der Titel zu den besten Arbeiten des Studios sowie den besten Fighting-Games der letzten Jahre.

Abschließend ergänzte Kidooka-san noch, dass stets bedacht würden müsse, dass es sich bei Arc System Works um ein kleines Unternehmen handeln würde. Deshalb könnte nicht jeder potentielle Auftrag angenommen werden, denn die dem Team zur Verfügung stehenden Ressourcen müssten hierbei stets berücksichtigt werden.

Weitere Meldungen rund um Arc System Works-Games:

Aktuell arbeitet Arc System Works mit „Granblue Fantasy Versus: Rising“, das vom Entwicklerstudio gewissermaßen als nächster Schritt des Fighting-Games aus dem Jahre 2020 beschrieben wird. Gegenüber dem Quasi-Vorgänger dürfen sich Fans unter anderem auf eine überarbeitete Grafik, verfeinertes Gameplay und neue Charaktere freuen. Das Spiel soll noch 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC veröffentlicht werden.

Würdet ihr euch über ein „One Piece“-Fighting-Game von Arc System Works freuen?

Weitere Meldungen zu Arc System Works.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren