Sherlock Holmes The Awakened: Horror & Ermittlungen im stimmigen Launch-Trailer

Anfang der nächsten Woche wird "Sherlock Holmes: The Awakened" für die Konsolen und den PC erscheinen. Zur Einstimmung auf das vor euch liegende Detektiv-Abenteuer steht ab sofort der offizielle Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

"Sherlock Holmes: The Awakened" steht kurz vor dem Release.

Nach einer durch den Ukraine-Konflikt verursachten Verschiebung wird das von Frogwares entwickelte Detektiv-Abenteuer „Sherlock Holmes: The Awakened“ in wenigen Tagen veröffentlicht.

Um noch einmal Lust auf mehr zu machen, stellte das ukrainische Studio kurz vor dem Release den offiziellen Launch-Trailer zur Ansicht bereit, der düstere Eindrücke aus „Sherlock Holmes: The Awakened“ liefert.

Offiziellen Angaben zufolge kombiniert das Detektiv-Abenteuer die bekannte Ermittlungsarbeit der „Sherlock Holmes“-Reihe mit einer düsteren Welt, die vor Schrecken, Wahnsinn und Monstrositäten nur so wimmelt.

Darüber hinaus dürft ihr euch auf einen Blick auf die Ursprünge von Sherlock Holmes und Dr. Watson freuen.

Ein Klassiker kehrt als Remake zurück

Bei „Sherlock Holmes: The Awakened“ handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Point-and-Click-Abenteuers aus dem Jahr 2006, in dem euch unter anderem verdeutlicht wird, wie Dr. Watson zum langjährigen Freund und Partner des Detektivs Sherlock Holmes wurde. Das ungleiche Team steht in „The Awakened“ vor der Aufgabe, dem düsteren Geheimnis eines verschlagenen Kults auf den Grund zu gehen, der den Gott Cthulhu wiedererwecken möchte.

Technisch basiert das Remake auf der Unreal Engine 4 und wird euch die Welt von „Sherlock Holmes: The Awakened“ aus einem ganz neuen Blickwinkel präsentieren. Zu den weiteren neuen Inhalten, die im Rahmen des Remakes geboten werden, gehören komplett neue Quests, Nebenmissionen, Spielmechaniken und Story-Details.

Auf den PlayStation-Konsolen wird „Sherlock Holmes: The Awakened“ in zwei Versionen veröffentlicht. Die Standard-Edition wird für 39,99 Euro erhältlich sein. Hinzukommt die 49,99 Euro teure Deluxe-Edition, die neben dem Hautspiel den „Das Flüstern der Träume“ genannten DLC enthält. Dieser umfasst exklusive Quests und Outfits.

„Sherlock Holmes: The Awakened“ erscheint am kommenden Dienstag, den 11. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

