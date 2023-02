Sherlock Holmes The Awakened: Raketen und Stromausfälle sorgen für Verschiebung

Sherlock Holmes The Awakened:

Aufgrund der Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine wird "Sherlock Holmes: The Awakened" später als zuletzt angenommen auf den Markt gebracht. In einem Video schildert das ukrainische Studio Frogwares die Schwierigkeiten, mit denen die Entwickler während des russischen Angriffskriegs zu kämpfen haben.

Russland terrorisiert seit Monaten mit Raketen- und Drohnenangriffen die ukrainische Zivilbevölkerung. Während viele Menschen dabei ihr Leben verlieren, müssen sich andere mit den Einschränkungen der Energieversorgung arrangieren.

Auch die Arbeit von Frogwares wird von den kontinuierlichen Angriffen auf die zivile Infrastruktur beeinflusst, was Auswirkungen auf die Entwicklung von „Sherlock Holmes: The Awakened“ hat. Notgedrungen mussten die Entwickler eine Verschiebung bekanntgeben. Als neuer Release-Zeitraum werden die Monate März und April 2023 genannt.

„Wir haben uns sehr bemüht, unser geplantes Veröffentlichungsfenster einzuhalten. Aber die ständigen Stromunterbrechungen und die häufigen Raketenangriffe seit Oktober haben dazu geführt, dass wir fast jeden Monat neu planen und den Termin verschieben mussten“, so Sergiy Oganesyan, Head of Publishing bei Frogwares.

Abschließende Qualitätssicherung kann gestartet werden

Die Entwicklung von „Sherlock Holmes: The Awakened“ sei an einen Punkt angelangt, an dem das Team mit der abschließenden Qualitätssicherung, dem Feinschliff und der Vorbereitung auf die Veröffentlichung beginnen kann, während das Unternehmen weiterhin der Gefahr des russischen Angriffskriegs ausgesetzt ist.

„Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass wir es leid sind, dass all dies unsere tägliche Arbeit seit Beginn des Winters beeinträchtigt hat. Aber wir tun unser Bestes, um voranzukommen. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht noch einen Monat von der Veröffentlichung entfernt sind, werden wir in der Lage sein, unser vollständiges Veröffentlichungsdatum mit einem genauen Tag bekannt zu geben“, so Oganesyan weiter.

Ursprünglich wollte Frogwares „Sherlock Holmes: The Awakened“ Ende Februar oder Anfang März 2023 veröffentlichen. Nicht einkalkuliert waren dabei die „unerbittlichen Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine“, die das Team dazu zwangen, mit „ständigen Stromausfällen zu arbeiten und die gesamte Produktionspipeline“ umzustellen.

Anlässlich der Verschiebung von „Sherlock Holmes The Awakened“ wurde ein neues Video herausgegeben, in dem das Team die schwierige Situation vor Ort beschreibt. Ihr könnt es euch nachfolgend anschauen. Erscheinen soll der Titel weiterhin für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

