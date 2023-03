Sherlock Holmes – The Awakened: Der Erscheinungstermin im neuen Trailer

Sherlock Holmes - The Awakened:

Raketen und Stromausfälle haben zu einer Verschiebung von „Sherlock Holmes: The Awakened“ geführt. Nun gab Frogwares das genaue Erscheinungsdatum bekannt: Am 11. April dieses Jahres kommt das Detektiv-Abenteuer auf die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Einst war als Veröffentlichungszeitraum der Februar vorgesehen. Somit erscheint das „Sherlock Holmes“-Spiel zwei Monate später als geplant. Gerade angesichts der Umstände vor Ort können die Fans darüber mit Sicherheit hinwegsehen.

Zwei Editionen für Konsolenspieler

PlayStation-Spieler haben jedenfalls die Wahl zwischen der Standard Edition (39,99 Euro) und einer Deluxe Edition (49,99 Euro). Wer sich für Letzteres entscheidet, bekommt neben dem Hauptspiel ein DLC mit Sidequests und exklusive Kostüme dazu. Entscheidet ihr euch für die Vorbestellung, gibt’s übrigens das Outfit-Set „Garderobe des Spürhunds“ dazu.

Die Premium Edition steht wiederum nur den PC-Spielern zur Verfügung. Sie enthält zusätzlich zu den vorher genannten Inhalten ein Artbook und den Soundtrack. Verlangt wird dafür 54,99 Euro.

Weitere Meldungen zu „Sherlock Holmes: The Awakened“:

„Sherlock Holmes: The Awakened“ ist ein Remake des gleichnamigen Point-and-Click-Abenteuers aus dem Jahr 2006. Hier erfahren die Spieler, wie Dr. Watson der ständige Begleiter von Sherlock geworden ist.

Für die Neuauflage hat Frogwares die Unreal Engine 4 eingesetzt. Doch nicht nur die Optik wurde überarbeitet: Die Entwickler stellen eine erweiterte Handlung, viele Nebenmissionen und neue Gameplay-Mechaniken in Aussicht.

Um den Termin zu enthüllen, hat das ukrainische Entwicklerstudio einen Trailer hochgeladen. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Sherlock Holmes: The Awakened.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren