Company of Heroes 3: Konsolentermin steht fest

Bereits im vergangenen Februar hatte Relic Entertainment das Echtzeit-Strategiespiel „Company of Heroes 3“ für den PC veröffentlicht. Nun haben sie auch den offiziellen Erscheinungstermin für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bekanntgegeben.

Taktikgeplänkel mit Freeze-Funktion

Ab dem 30. Mai 2023 wird man in die Mittelmeer- und Nordafrikaschlachten des Zweiten Weltkrieges eintauchen können, in denen die Achsenmächte auf die Alliierten stießen. Die Konsolenversionen erhalten eine angepasste Benutzeroberfläche, eine vollständige Controller-Unterstützung sowie besondere Funktionen, die es den Spielern ermöglichen in ihrem eigenen Tempo zu spielen. Zudem wird die optionale taktische Pause, die bereits in der PC-Version möglich war, auch auf den Konsolen zur Verfügung stehen.

Somit kann man das Gameplay anhalten, in aller Ruhe die nächsten Angriffe planen sowie die nächsten Schritte in eine Warteschlange packen, damit sie daraufhin in Echtzeit ausgeführt werden.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Tauche ein und erlebe zwei epische Kampagnen, vier einzigartige Mehrspieler- und Koop-Fraktionen und einen atemberaubenden neuen Schauplatz, der sich von den weiten Wüsten Nordafrikas bis zu den sanften Hügeln Italiens erstreckt. Nimm am Kampf teil und nutze die neuen Funktionen wie die vollständige taktische Pause und unsere dynamische Kampagnenkarte, um die volle Kontrolle über das Schlachtfeld zu erlangen.“

Weitere Meldungen zu Company of Heroes 3:

Die PC-Version konnte einen Metascore von 80 Punkten erreichen. Dementsprechend kann man hoffen, dass die Konsolenversionen dem großen Bruder in nichts nachstehen werden,

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Company of Heroes 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren