The Division Heartland: Ubisoft präsentiert Gameplay-Vorschau in dieser Woche

In Kürze wird Ubisoft den „Division Day“ veranstalten, in dessen Rahmen man einen Showcase zur Reihe von Ubisoft Massive präsentieren wird. Neben Neuigkeiten zu „The Division 2“ und dem Mobile-Ableger „The Division Resurgence“ wird es endlich auch Material zu dem kommenden Free-to-Play-Survival-Shooter „The Division Heartland“ geben.

Im Detail möchte Ubisoft eine Gameplay-Vorschau zu „The Division Heartland“ bieten. Dies wird das erste offizielle Material sein, das wir seit der Ankündigung im Rahmen der Ubisoft Forward im September 2022 erhalten. Laut vorherigen Berichten sollen die zuständigen Entwickler von Ubisoft Red Storm einen Survival-Shooter auf die Beine stellen, der durchaus an „Escape from Tarkov“ erinnert. Inwieweit dies noch der Wahrheit entspricht, werden wir endlich erfahren.

Darüber hinaus wird die Roadmap für das fünfte Jahr von „The Division 2“ sowie der neue „Descent“-Modus im Mittelpunkt der Präsentation stehen. Der Roguelike-Modus wird bis zu vier Spieler bei Null anfangen lassen, woraufhin sie sich von Raum zu Raum kämpfen müssen. Zu „The Division Resurgence“ wird man wiederum ein Update liefern. Wie dies genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Der Showcase wird am kommenden Donnerstag, den 20. April 2023 um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen und via Twitch sowie YouTube live mitzuverfolgen sein.

Clear your calendar for April 20th because we’re about to take you on a journey through the past, present, and future of The Division Franchise! #DivisionDay

📍Where: https://t.co/AgLpHuxLaQ & https://t.co/p1fQLf3lr6

🕔When: 11AM PDT/ 8PM CEST/ 2PM EDT pic.twitter.com/VJegCzicxv

— Tom Clancy’s The Division (@TheDivisionGame) April 18, 2023