PS5: Sony-Konsole rockt die US-Charts und überholt die PS4

Seit der Verbesserung der Verfügbarkeit kann die PS5 auf mehreren Märkten dominieren. Im Laufe des Vormittags berichten wir bereits von den Verkäufen in Europa, die im Jahresvergleich um ein Vielfaches zulegen konnten. Doch auch in den USA startet die PS5 rund zweieinhalb Jahre nach der Markteinführung richtig durch.

Aufgrund der jüngsten Erfolge konnte die PS5 in den USA bezogen auf die gleichen Zeiträume sogar die PS4 überholen. Davon berichtet Mat Piscatella, Executive Director und Analyst für die Videospielbranche bei Circana (ehemals NPD Group).

Im jüngsten monatlichen Verkaufsbericht des Unternehmens, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, erklärte Piscatella, dass die PS5-Verkäufe nach den ersten 29 Monaten auf dem US-Markt vor denen liegen, die in den ersten 29 Monaten nach der Markteinführung mit der PS4 erreicht wurden.

Letztendlich konnte der Erfolg der PS5 in den USA zuletzt den gesamten Konsolenmarkt beflügeln. „Das Wachstum der Ausgaben für PlayStation 5-Hardware war einmal mehr der Grund für die Hardware-Zuwächse im März. Die PlayStation 5 war sowohl im März als auch im Jahr 2023 die meistverkaufte Hardware-Plattform (in Stück und Dollar)“, so der Analyst.

PlayStation 5 lifted hardware spending in March. However this growth was offset by a decline in content spending, where increases in non-mobile subscription as well as digital add-on console content were offset by lower spend across premium games, PC add-on content and mobile. pic.twitter.com/EGLT0QLwCl

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 19, 2023