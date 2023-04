Oxenfree 2 Lost Signals: Der Nachfolger zum Mystery-Thriller hat einen Termin – Neuer Trailer

Nachdem aus dem ursprünglich geplanten Release im vergangenen Jahr nichts wurde, bekam das Mystery-Adventure „Oxenfree 2: Lost Signals“ in dieser Woche endlich einen finalen Releasetermin spendiert.

Wie Netflix und die verantwortlichen Entwickler der Night School Studios bekannt gaben, wird der Nachfolger zu „Oxenfree“ hierzulande ab dem 12. Juli 2023 erhältlich sein. Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde ein neuer Trailer zu „Oxenfree 2: Lost Signals“ veröffentlicht, den wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht eingebunden haben.

Der besagte Trailer liefert euch Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen und geht zudem ein wenig auf die Geschichte und die Charaktere des Thrillers ein.

Entwickler versprechen eine spannende Geschichte

Laut der offiziellen Beschreibung wird euch „Oxenfree 2: Lost Signals“ eine spannende neue Geschichte erzählen. Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und soll zum einen verschiedene Fragen beantworten, die seinerzeit offen blieben. Als Protagonistin fungiert erneut die Umweltforscherin Riley.

Riley kehrt in „Oxenfree 2: Lost Signals“ in ihre Heimatstadt Camena zurück, um den mysteriösen Erscheinungen auf den Grund zu gehen, von denen die Bewohner berichten. Hinter dem Ganzen verstecken sich unbekannte Radio-Frequenzen, deren Signale Störungen an elektronischem Equipment in der ganzen Stadt auslösen.

Im Zuge ihrer Nachforschungen verschlägt es die junge Forscherin auf die Insel Edward Island, wo sie laut den Entwicklern der Night School Studios in ein „gruseliges, übernatürliches Geheimnis verwickelt wird“. Im Vergleich mit dem ersten Teil werden euch dabei mehr Möglichkeiten geboten, um „Rileys Erlebnisse auf verblüffende Art zu beeinflussen und Einfluss auf den weiteren Verlauf des Abenteuers zu nehmen“.

„Oxenfree 2: Lost Signals“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

