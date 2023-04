Dead Island 2: Nach fast zehn Jahren – Nachfolger ab sofort erhältlich

Nach fast zehn Jahren der Entwicklungszeit ist der Horror-Action-Titel "Dead Island 2" ab sofort für die Konsolen erhältlich. Im Nachfolger führt unser Weg in die kalifornische Metropole Los Angeles, die von Untoten überrannt wurde.

Nachdem uns Deep Silver und die Entwickler der Dambuster Studios vor wenigen Tagen mit dem offiziellen Launch-Trailer zu „Dead Island 2“ bedachten, ist der Nachfolger zum Horror-Action-Titel ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich.

„Dead Island 2“ machte in den vergangenen Jahren vor allem mit gleich mehreren Entwicklerwechseln und Verschiebungen von sich reden. Im Gegensatz zum ersten Teil setzt der Nachfolger nicht auf eine offene Spielwelt und bietet stattdessen lineare Areale, in denen ihr in der kalifornischen Metropole Los Angeles den Kampf gegen eine Zombieplage aufnehmt und dabei auf unterschiedliche Charaktere mit individuellen Stärken und Fähigkeiten zurückgreift.

Zu den spielerischen Neuerungen gehört das FLESH-System, durch das das Kampfsystem von „Dead Island 2“ deutlich wuchtiger und vielseitiger ausfällt als noch im ersten Teil.

Reviews sprechen von einem soliden Nachfolger

Bereits Anfang der Woche konnten die internationalen Spielemagazine ihre Reviews unter die Leser bringen. Laut den Testberichten haben wir es bei „Dead Island 2“ mit einem soliden Nachfolger zu tun, der eine unterhaltsame Geschichte bietet und vor allem von seiner kooperativen Online-Mehrspieler-Komponente profitiert.

Abseits dessen vertreten die Kritiker jedoch den Standpunkt, dass es „Dead Island 2“ ein wenig an Kreativität und dem nötigen Mut zum Risiko mangelt. Die PlayStation 5-Version bringt es auf Metacritic nach 69 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 74 Punkten. Wie kurz vor dem Release eingeräumt wurde, werden Spielerinnen und Spieler im Coop auf den Standard-Modellen der PlayStation 4 und der Xbox One vorerst mit einer schmerzhaften Einschränkung leben müssen.

Aufgrund der technischen Anforderungen wird es im Coop auf der PlayStation 4 und der Xbox One nicht möglich sein, eigene Coop-Partien zu hosten. Stattdessen kann lediglich laufenden Partien auf der PlayStation 4 Pro beziehungsweise der Xbox One X oder den Konsolen der aktuellen Generation beigetreten werden.

„Dead Island 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und unterstützt einen Cross-Gen-Coop, der gemeinsame Gruppen innerhalb einer Konsolenfamilie ermöglicht.

