GTA Online: Zwei neue Deathmatch-Modi und ein Hoch auf 4/20

Diese Woche gibt es in „GTA Online“ nicht nur erhöhte Belohnungen und Rabatte, sondern auch neue Spielmodi. Genau genommen könnt ihr jetzt zwei Deathmatch-Varianten spielen, die euch eine klassische PVP-Erfahrung bieten.

Der erste Modus davon heißt Shake Up. Hier kämpft jeder gegen jeden, wobei ihr nach einem erzielten Kill und dem eigenen Tod eine neue Waffe erhaltet. Das Ganze funktioniert also ähnlich wie das Waffenspiel in „Call of Duty“. Habt ihr eine Nahkampfwaffe, reicht übrigens schon ein einziger Treffer aus, um den Gegner zu eliminieren.

Deathmatch-Modus Nummer zwei trägt den Namen Top Marks. Hier werdet ihr mit dynamischen Ausrüstungsteilen und Markierungsverhalten ausgestattet. Es hängt stets davon ab, ob euer Team gewinnt oder verliert.

In beiden neuen Modi könnt ihr euch die erste Woche die dreifache Menge an GTA-Dollar und Reputationspunkten verdienen. Es lohnt sich also, mal hineinzuschnuppern.

In Los Santos wird gequalmt

Weil am 20. April der Weltkiffertag war, wird auch in Los Santos der Konsum von Cannabis gefeiert. Daher könnt ihr in „Kurztrips“ eine übersinnliche Erfahrung mit Franklin und Lamar erleben. Begebt euch dafür ins Hinterzimmer der Record A Studios. Ihr könnt euch hierbei doppelt so viel GTA-Dollar und RP wie sonst verdienen.

Des Weiteren bietet Rockstar noch Hanfplantagen-Boni: Habt ihr ein MC-Unternehmen, könnt ihr Plantagen und zugehörige Verbesserungen mit 30 Prozent Rabatt erwerben. Außerdem profitiert ihr in den nächsten Tagen von schnellerer Hanfproduktion und doppelten Vorräten aus Biker-Versorgungsaufträgen.

Einfach nur fürs Einloggen ergattert ihr seltene Kleidungsstücke und Zubehör:

Pastellgrüne Hausjacke.

Höhenflieger-Rucksack.

Sprunk-Fallschirmrucksack.

Fürs Abschließen einer Biker-Verkaufsmission gibt’s noch die Sprunker-Jacke. Seid ihr zusätzlich noch als Bodyguard oder Angestellter tätig, kriegt ihr noch die Sprunker-Cap.

Sonstige Belohnungen

Lamars Kontaktmissionen: Dreifache Belohnung.

Community-Serie: Dreifache Belohnung.

RC-Bandito-Rennen: Zweifache Belohnung.

Die Rabatte

30 Prozent auf Luxusappartements.

Accessoires: 30 Prozent auf grüner Reifenqualm und grünes Weltraumhorror-Outfit.

Autos: 30 Prozent auf Pfister Neon, Lampadati Nigon und Vulcar Nebula Turbo.

Solltet ihr den Waffentransporter finden, könnt ihr zehn Prozent bei Schusswaffen sparen. Handelt es sich um Wurfwaffen, sind es 15 Prozent. Kauft ihr Panzerung, spart ihr gleich 20 Prozent. Im Übrigen kann das Dienstgewehr zur Hälfte des eigentlichen Preises gekauft werden.

Wer GTA+ abonniert hat, kommt noch in den Genuss weiterer Boni. Für diese Mitgliedschaft müsst ihr aber monatlich 5,99 Euro blechen.

