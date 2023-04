Street Fighter 6: PS5/PS4-Demo zum Download und DLC-Charaktere enthüllt

Spieler, die „Street Fighter 6“ vor dem Launch ausprobieren möchten, haben ab sofort die Gelegenheit dazu. Im PlayStation Store wurde eine Demo des Prüglers veröffentlicht, die sowohl auf der PS5 als auch auf dem Vorgänger PS4 gespielt werden kann.

Auch für andere Plattformen ist die Demo geplant. Allerdings müssen sich alle, die keine PlayStation besitzen, etwas länger gedulden, um in den Genuss des Kampfspiels zu kommen. Für Xbox Series X/S und PC wird die Anspielfassung erst am 26. April 2023 nachgereicht.

Zum Download der Demo:

Was genau beinhaltet die Demo? Die Spieler können mit Ryu und Luke trainieren, einen Vorgeschmack auf die Einzelspielerkampagne World Tour erhalten und das Avatar-Erstellungs-Toolset ausprobieren, das eine breite Palette an kosmetischen Optionen enthält.

Der von euch erstellte Charakter kann später in die Vollversion von „Street Fighter 6“ übernommen werden, sobald sie veröffentlicht wurde – vorausgesetzt, ihr spielt auf derselben Plattform wie die Demo. Der Fortschritt, der in der Demo erspielt wird, kann in der Vollversion hingegen nicht fortgesetzt werden.

Im Fall der Kampagne gibt es die Möglichkeit, gegen bestimmte NSCs zu kämpfen, die auf den Straßen unterwegs sind. Das bedeutet, dass ihr einige der Moves schon früh üben könnt, bevor online gegen andere Spieler gekämpft wird. Ein kurzer Trailer zur Demo liefert weitere Einblicke.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

DLC-Charaktere für Year 1 bestätigt

Während der jüngsten Präsentation enthüllte Capcom auch erste DLC-Pläne für „Street Fighter 6“, die für das erste Jahr gelten. Dazu gehören die folgenden Charaktere, die sich der Kämpferriege anschließen:

Rashid im Sommer 2023

A.K.I. im Herbst 2023

Ed im Winter 2024

Akuma im Frühjahr 2024

Die vier Charaktere sind ebenfalls ein Teil der World Tour, in der Spieler die Spezialfähigkeiten lernen. Käufer der Deluxe und Ultimate Editionen von „Street Fighter 6“ profitieren ohne weitere Kosten von der ersten DLC-Kämpfern, da der Year-1-Character-Pass in diesen Editions, die 94,99 bzw. 114,99 Euro kosten, enthalten ist.

In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog werden zahlreiche weitere Informationen zu „Street Fighter 6“ geteilt.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6:

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und PC. Nachfolgend könnt ihr euch das neuste Videomaterial anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren