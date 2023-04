Star Trek Resurgence: Der Termin des narrativen Abenteuers steht fest

Vor wenigen Wochen hatten die zuständigen Entwickler von Dramatic Labs den Erscheinungszeitraum des interaktiven, narrativen Abenteuers „Star Trek: Resurgence“ bereits auf Mai eingegrenzt. Dabei hatte man auch klargestellt, dass auf keinen Fall der 23. Mai 2023 als Erscheinungstermin gedacht sei.

Nun haben die Verantwortlichen tatsächlich den offiziellen Erscheinungstermin mitgeteilt. Und wie zu erwarten war, handelt es sich um eben jenen 23. Mai 2023. Dann kann man das Abenteuer auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erleben.

Spock und seine Delegation

Mit „Star Trek: Resurgence“ werden die Spieler eine packende Geschichte erhalten, die kurz nach der „Star Trek: The Next Generation“-Timeline angesiedelt ist. Ein Arbeiteraufstand bedroht den Frieden zwischen zwei außerirdischen Zivilisationen, weshalb die Sternenflotte eingreifen muss.

Die Spieler stehen inmitten des Konflikts und erleben ihn aus zwei Schlüsselperspektiven. Jara Rydek ist die erste Offizierin der U.S.S. Resolute, die an der Seite des Botschafters Spock ein Teil der diplomatischen Vertretung ist, um eine Lösung für die angespannte Situation zu finden.

Auf der anderen Seite schlüpft man in die Rolle des technischen Mitarbeiters Carter Diaz, der die Geschichte von den unteren Decks aus betrachtet und in seiner eigenen Art und Weise in die Geschehnisse involviert wird. Die Entscheidungen werden die Handlung beeinflussen.

Abschließend wurden auch einige neue Bilder zu „Star Trek: Resurgence“ veröffentlicht.

