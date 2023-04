Aliens – Dark Descent: Vorbestellen jetzt möglich – Preorder-Trailer

"Aliens: Dark Descent" kommt in knapp zwei Monaten.

Am 20. Juni erscheint „Aliens: Dark Descent“ für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC. Wer das Horror-Strategiespiel vorbestellen möchte, kann das inzwischen tun.

Überweisen müsst ihr dafür 39,99 Euro. Bestellt ihr vor, gibt es ein exklusives Rüstungsset und einen speziellen Katzengefährten dazu.

Um der Vorbestellungsphase Aufmerksamkeit zu verleihen, hat Focus Entertainment heute einen Trailer bereitgestellt. Hier seht ihr nochmal, auf was für eine Art Spielerlebnis ihr euch freuen dürft. Sowohl cinematische Sequenzen als auch Gameplay-Ausschnitte sind zu sehen.

Preorder-Trailer

In Echtzeitstrategie-Manier kämpft ihr gegen die ikonischen Xenomorphs. Den scheußlichen Kreaturen begegnet ihr in großen Arealen, wo ihr als Commander den Ton angibt. Gebt euren Soldaten dabei kluge Befehle, um das Überleben eures Teams zu sichern. Ihr bestimmt zudem, mit welcher Klasse und welcher Ausrüstung sie in den Kampf ziehen.

Von Mission zu Mission müsst ihr mit euren Ressourcen hantieren. Eure gewählte Taktik müsst ihr außerdem immer wieder neu anpassen, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Die Xenomorphs sind natürlich nicht die einzigen Alien-Formen, die euch begegnen. Weitere Gegner sind die Facehugger, Praetorians, Alien Queens und noch einige mehr. Darüber hinaus trefft ihr auf ein paar menschliche Widersacher und eine „brandneue Bedrohung.“

Von eurer Strategie hängt vieles ab: Findet Abkürzungen, kreiert sichere Zonen und installiert Bewegungsmelder, die euch rechtzeitig warnen. Allgemein solltet ihr euch euren Handlungen bewusst sein, da sie Auswirkungen auf die Spielwelt haben.

