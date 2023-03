Aliens Dark Descent: Horror-Spiel im XCOM-Stil erscheint im Juni – Trailer

„Aliens: Dark Descent“ zeigt sich in einem ersten Gameplay-Trailer. Das Echtzeit-Strategiespiel erscheint am 20. Juni 2023.

In seinem ersten Gameplay-Trailer verrät „Aliens: Dark Descent“ sein Erscheinungsdatum. Demnach hat der Titel am 20. Juni 2023 seinen Launch. Das Action-Horror-Spiel wird für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Das Echtzeit-Strategiespiel ist im Alien-Universum angesiedelt und erinnert mit seinem Stil an XCOM. Unser Raumschiff stürzt auf dem Planeten Lethe ab. Auf diesem gibt es einen Ausbruch an Xenomorphen zu verzeichnen. Mit einem Colonial Marines-Squad, den wir selbst rekrutieren und leveln müssen, erkunden wir den gefährlichen Planeten.

Vorsicht: Der Tod ist unumkehrbar

Die Marines werden alle zeitgleich gesteuert. Sobald wir dem Squad einen Befehl geben, führt der Charakter den Befehl aus, dessen Equipment am besten für die Aufgabe geeignet ist. Doch wir sollten bei unseren Aufgaben vorsichtig vorgehen, denn sollte ein Marine sterben, ist sein Tod permanent und verlieren ihn für immer aus unserem Roster.

Falls uns das Echtzeitgefecht doch einmal zu schnell ablaufen sollte, können wir per Knopfdruck die Zeit verlangsamen und uns überlegen, welche taktischen Schritte wir als nächstes durchführen.

„Aliens: Dark Descent“ bietet offene Gebiete, in denen wir uns auf unterschiedlichen Pfaden durch das Level schlagen können. In den Gebieten warten nicht nur Haupt-, sondern auch einige Nebenmissionen. So ist in einer Szene des Trailers beispielsweise zu sehen, wie der Squad auf einen Menschen trifft, der sich in einem Spind vor den Xenomorphes versteckt.

Jeder der Marines kann individuell aufgelevelt und ausgerüstet werden. So hat jeder der Marines Upgrade-Slots, die wir einzeln besetzen können. Es gibt zudem unterschiedliche Waffen, mit denen wir die Soldaten ausstatten können.

Es lohnt sich, den Squad vor jeder Mission neu zusammenzustellen und genau auf das Level abzustimmen. Im Video ist zu sehen, dass sich insgesamt fünf Mitglieder zeitgleich in einem Squad befinden können. Den passenden Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

