CMA-Bericht: AAA-Games könnten bald eine Milliarde Dollar kosten

Der Abschlussbericht der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) in Bezug auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft brachte weitere Informationen zur Videospielbranche zum Vorschein.

So lässt sich dem Dokument entnehmen, dass einige große Publisher von deutlich steigenden Produktionskosten ausgehen. So könnten AAA-Spiele künftig mehr als 1 Milliarde Dollar kosten, wobei das Marketing mit berücksichtigt wird.

200 Millionen und mehr werden zum Standard

Dem Bericht zufolge setzen AAA-Spiele, die momentan für die Entwicklung vorgesehen bzw. für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 oder 2025 geplant sind, in der Regel Entwicklungsbudgets von 200 Millionen Dollar oder mehr voraus.

„Call of Duty“ konnte die Marke von 300 Millionen Dollar an Entwicklungskosten bereits überschreiten. Und auch das nächste „Grand Theft Auto“ wird im Zuge der Entwicklung mutmaßlich auf einem ähnlichen oder höheren Level sein.

Werden die Marketingkosten obendrauf gepackt, kann diese Zahl auf über 1 Milliarde Dollar ansteigen. So berichtete ein großes Studio, dass die Entwicklung einer großen Franchise mit 660 Millionen Dollar und das Marketing mit fast 550 Millionen Dollar zu Buche schlugen.

Letztendlich sind die Kosten im Vergleich zu den meisten AAA-Spiele-Budgets von vor fünf Jahren, als zwischen 50 und 150 Millionen Dollar für die Entwicklung fällig wurden, deutlich gestiegen.

Nicht mehr nur ein Studio erforderlich

Das neuste Dokument der CMA, die sich auf einen Bericht der Marktforschungsgruppe IDG beruft, enthüllt ebenfalls Details über die steigenden Entwicklungsanforderungen für neue „Call of Duty“-Titel.

„Wir müssen so viele Inhalte für Call of Duty entwickeln, dass wir uns nicht einmal mehr auf ein einziges Hauptstudio stützen können“, wird Activision im Bericht zitiert. „Jetzt brauchen wir fast 1,5 Lead-Studios für jedes jährliche CoD. Diese Art von Bandbreitendruck zwingt uns dazu, mehr und mehr auf Outsourcing zurückzugreifen. Ich glaube nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird.“

Der wichtigste Punkt im Abschlussbericht der britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde ist allerdings die Ankündigung, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Großbritannien blockiert wird. Die beiden Unternehmen möchten in Berufung gehen und teilten in den vergangenen Tagen verbal heftig aus.

