Tchia: Spielermeilenstein erreicht und Auszeichnungstrailer eingetroffen

Am 21. März ist „Tchia“ für PS5, PS4 und PC erschienen. Sechs Wochen später verkündete Awaceb nun: Das tropische Open-World-Abenteuer hat eine Million Spieler erreicht!

In PS Plus Extra enthalten

Die Veröffentlichung über PlayStation Plus mag dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Gleich zum Release hatten die Extra-Abonnenten die Gelegenheit, sich das Game ohne Kauf herunterzuladen.

Das französische Indie-Studio ist dankbar für die Unterstützung der Spieler. Deswegen danken sie euch in ihrem Beitrag auf englisch, französisch und Drehu – einer Sprache aus Neukaledonien.

Wer an „Tchia“ Interesse hat, kann sich den Indie-Titel für 29,99 Euro kaufen. Fünf Euro mehr kostet euch die Oléti Edition, in der ein Anpassungspaket enthalten ist.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Tchia“:

Zeitgleich wurde heute der Accolades-Trailer hochgeladen. Im wie gewohnt kurz gehaltenen Video sind ein paar positive Zitate aus der Presse zu lesen. „Tchia“ konnte mit 77 von 100 Punkten nämlich positiv abschneiden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Eine willkommene Abwechslung, bei der es so viel zu entdecken gibt“, meint GamesRadar+. Shacknews bezeichnet das Abenteuer wiederum als „unendlich charmant.“ An anderer Stelle wird Gamerview zitiert: „Tchia lässt mich einen Ort vermissen, an dem ich nie gewesen bin.“

Weitere Meldungen zu Tchia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren