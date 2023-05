ARK 2: Release auf 2025 verschoben? Die Entwickler klären auf

In den vergangenen Stunden macht das Gerücht die Runde, dass sich die Entwickler von Studio Wildcard dazu entschieden haben könnten, "ARK 2" auf das Jahr 2025 verschieben. In der Zwischenzeit bezogen auch die Verantwortlichen des Studios selbst Stellung zu dem Ganzen.

In den vergangenen Stunden kursierte das Gerücht, dass sich der Survival-Titel „ARK 2“ auf das Jahr 2025 verschoben haben könnte. Dies ließ zumindest ein aktueller Bericht des Support-Studios Digital Domain vermuten, das an dem Nachfolger mitwirkt.

In einer besagten Mitteilung wies das Support-Studio darauf hin, „dass es sich auf den Release von ARK 2 im Frühjahr 2025 freut“. Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, waren die Verantwortlichen von Studio Wildcard umgehend für eine Stellungnahme zu haben und wiesen darauf hin, dass es sich beim vermeintlichen Release im Jahr 2025 um eine fehlerhafte Angabe handelt.

Wie ein Sprecher von Studio Wildcard in einer E-Mail gegenüber GamesRadar anmerkte, wissen die Entwickler auch nicht, wie diese Angabe zustande kam. Denkbar wäre beispielsweise ein simpler Tippfehler.

Release kürzlich auf 2024 verschoben

Nachdem die Macher von Studio Wildcard zunächst von einem Release in diesem Jahr sprachen, wies das Studio Anfang des vergangenen Monats darauf hin, dass sich die Entwickler dazu entschlossen, „ARK 2“ auf 2024 zu verschieben. Einen konkreten Releasezeitraum nannte das Studio dabei nicht und merkte lediglich an, dass der Release des Nachfolgers bis Ende 2024 erfolgen soll.

Im Fall von Spielerinnen und Spielern auf der PlayStation 5 kommt hinzu, dass „ARK 2“ zunächst nur für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Weitere Plattformen sollen laut den Entwicklern von Studio Wildcard zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden. Auch wenn keine konkreten Plattformen genannt wurden, können wir wohl davon ausgehen, dass zu den „weiteren Systemen“ auch die PlayStation 5 gehören wird.

Related Posts

„ARK 2“ rückt genau wie der erfolgreiche erste Teil den Überlebenskampf in einer prähistorischen Welt in den Fokus. Der Schauspieler Vin Diesel wird im Nachfolger nicht nur in die Rolle des Hauptcharakters schlüpfen.

Darüber hinaus bekleidet er den Posten des „President of Creative Convergence“ und wird somit als ausführender Produzent in die Entwicklung involviert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gamesradar

Weitere Meldungen zu ARK 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren