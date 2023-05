Develop Brighton: Guerrilla Games hält Hauptvortrag auf Entwickler-Event

Angie Smets, Jan-Bart van Beek und Michiel van der Leeuw von Guerrilla Games halten den Hauptvortrag auf der diesjährigen Develop Conference. Es ist Europas größte Konferenz für Videospielentwickler.

To new Horizons

Es handelt sich um eine Keynote, die den Titel „Guerrilla: To new Horizons“ trägt. Der Name ist eine Anspielung auf die hauseigene „Horizon“-Reihe, die aktuell drei Ableger vorzuweisen hat. Daher wird es unter anderem um die Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen des Action-RPGs gehen.

Des Weiteren wird Guerrilla den Develop Star Award erhalten. Damit bekommt zum ersten Mal ein Studio statt eine einzelne Person diesen Preis.

Auch wenn Angie Smets den Vortrag im Namen von Guerrilla Games hält, hat sie mittlerweile ihre Position gewechselt. Sie ist jetzt nicht mehr als Studio-Chefin und geschäftsführende Produzentin tätig, sondern leitet fortan die Entwicklungsstrategie der PlayStation Studios. Im dazu veröffentlichten Blogartikel wurde zudem ein dritter „Horizon“-Teil bestätigt.

Mit der Decima-Engine hat das niederländische Entwicklerstudio eine bedeutungsvolle Engine erschaffen, die zukünftig noch wichtiger sein dürfte:

Welche Vorträge sonst noch auf der Entwicklerkonferenz zu sehen sind, könnt ihr der offiziellen Webseite entnehmen. Mit Veera Hokkanen ist noch eine weitere PlayStation-Entwicklern dabei. Und auch Josh Grier von Ember Lab, die „Kena: Bridge of Spirits“ entwickelt haben, ist unter den Speakern.

Für Gamer ist diese Veranstaltung aber eher weniger interessant. Sie richtet sich an Spieleentwickler, die sich weiterbilden, inspirireren lassen und wertvolle Kontakte knüpfen möchten.

Veranstaltungszeitraum ist der 11. bis 13. Juli. Das Ganze findet im Hotel Hilton Brighton Metropole, das in England liegt.

