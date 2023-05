Shadowman – Darque Legacy: Okkulte Horrorreihe kehrt zurück – Teaser-Trailer und erste Details

Mit "Shadowman: Darque Legacy" kehrt die okkulte Marke in einem neuen Videospiel zurück! Ein erster Teaser-Trailer und wenige Details gewähren einen Ausblick auf das neue Abenteuer.

Lange ist es her, dass ein neuer „Shadowman“-Teil das Licht der Welt erblickte. Die okkulte Reihe, die erstmals 1999 auf PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast und PC für Aufsehen sorgen konnte, hat seit 2002 keinen weiteren Ableger erhalten. Lediglich eine Remaster-Fassung des Originals wurde 2021 auf den üblichen Plattformen veröffentlicht.

Heute hat Blowfish Studios in Kooperation mit Valiant Entertainment „Shadowman: Darque Legacy“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC angekündigt. Einen Erscheinungszeitraum wollten die Verantwortlichen noch nicht verraten.

Ein düsteres Abenteuer zwischen Leben und Tod

Seit Jahrhunderten trägt die Boniface-Familie eine dunkle Bürde ─ den Mantel des Shadowman. Dabei handelt es sich um einen Wanderer zwischen den Welten, der den Schleier zwischen Leben und Tod bewahrt. Mit Jack Boniface wagt sich ein neuer Shadowman auf den Pfad eines wachsenden Bösen, das alles bedroht, für das seine Vorgänger gekämpft hatten.

Die Spieler werden gegen einen schrecklichen Cast an Feinden in die Schlacht ziehen, wobei die Entwickler sowohl einen herausfordernden als auch blutigen Kampf versprechen. Unter anderem wird man sich mit den fanatischen Brethren-Kultisten anlegen, die hammerschwingende Riesen sowie magische Nekromanten in ihren Reihen haben. Selbstverständlich dürfen auch grauenerregende Kreaturen nicht fehlen, die aus den verzweifeltsten Tiefen hervorgekrochen kommen.

Als Shadowman wird man sowohl in der Liveside als auch der Deadside unterwegs sein, zwischen den Welten springen und einzigartige Umgebungsrätsel lösen. Darüber hinaus soll es ein leichtes Rollenspielsystem für den Charakterfortschritt geben, damit man auch neue Fähigkeiten erlernt, um ein gefürchteter Shadowman zu werden.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde die Marke von Valiant Comics am Leben erhalten. Bei „Shadowman: Darque Legacy“ soll es sich wiederum um eine neue Geschichte handeln. Hier sind der Ankündigungstrailer und einige erste Bilder:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Shadowman: Darque Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren