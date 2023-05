Metal Gear Solid & Castlevania: Neuankündigungen auf dem großen PS5-Showcase?

Nachdem Konami im vergangenen Herbst die Rückkehr der „Silent Hill“-Marke offiziell machte und unter anderem ein Remake zu „Silent Hill 2“ ankündigte, machten zuletzt immer wieder Berichte um Comeback-Pläne zu zwei weiteren Konami-Marken die Runde.

Die Rede ist in diesem Fall von „Castlevania“ und „Metal Gear Solid“. Vor allem zur beliebten Stealth-Action-Reihe von Konami hielten sich in den letzten Wochen und Monaten hartnäckig Gerüchte, die von einem groß angelegten Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ sprachen, das sich bei Virtuos in Entwicklung befindet.

Aktuellen Meldungen zufolge könnte sich Konami nach dem Aus der E3 2023 dazu entschieden haben, für die Enthüllungen der neuen „Castlevania“- und „Metal Gear Solid“-Projekte auf den großen PS5-Games-Showcase zurückzugreifen, der offenbar kurz vor seiner Ankündigung steht.

Darauf deuten zumindest die Aussagen des Videogames Chronicle-Journalisten Andy Robinson hin, der sich in der Vergangenheit gerne durch sein Insider-Wissen hervortat und von Konami-Ankündigungen auf dem PS5-Games-Showcase spricht. Weiter führte Robinson aus, dass der besagte Showcase entweder Ende Mai oder Anfang Juni 2023 stattfindet.

„Ich habe auch gehört, dass ein PlayStation Showcase im üblichen Zeitfenster von Ende Mai, Anfang Juni stattfindet, einschließlich Konami-Sachen“, so Robinson. Der Xbox Era-Mitgründer Nick Baker griff die Aussagen von Robinson auf und sprach von einer möglichen Ankündigung des „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“-Remakes, bei dem sich Sony Interactive Entertainment eine nicht näher genannte Exklusivität sicherte.

Ob wir es hier mit einer kompletten PS5-Exklusivität oder doch nur einem zeitexklusiven Deal zu tun haben, ließ Baker offen. Neu sind Gerüchte dieser Art allerdings nicht, da in dieser Woche auch Windows Centrals Jez Corden von Exklusiv-Deals sprach, die sich Sony Interactive Entertainment bei „Silent Hill“, „Metal Gear Solid“ und „Castlevania“ sichern konnte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Angesichts der zahlreichen Meldungen der vergangenen Wochen bleibt zu hoffen, dass Sony Interactive Entertainment bald ein Einsehen mit den wartenden Spielerinnen und Spielern hat und den großen PS5-Games-Showcase offiziell ankündigt.

I also heard a Sony Showcase is happening in the usual late May / early June window, with Konami stuff included. I’m not expecting Nintendo to do anything

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 8, 2023