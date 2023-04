Silent Hill 2 Remake: Update auf Steam – Steht die Enthüllung des Releasetermins bevor?

Im Oktober des vergangenen Jahres gab der Publisher Konami bekannt, dass die legendäre Horror-Serie „Silent Hill“ mit gleich mehreren neuen Projekten auf die aktuellen Systeme zurückkehren wird.

Darunter mit einem Remake zu „Silent Hill 2“ aus dem Jahr 2001, das sich beim polnischen Entwicklerteam Bloober („Layers of Fear“, „The Medium“) in Arbeit befindet. Nachdem in den vergangenen Tagen Meldungen die Runde machten, dass die Entwicklung des Remakes so gut wie abgeschlossen ist, wies Bloober Team darauf hin, dass diese Aussagen auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen sind.

Trotz allem erreichten uns heute neue Gerüchte zu einer möglicherweise bevorstehenden Enthüllung des Releasetermins. Als möglicherweise entscheidender Hinweis wird die offizielle Produktseite des „Silent Hill 2“-Remakes auf Steam herangezogen, die kürzlich einem Update unterzogen wurde.

Wie ein Blick auf die Produktseite verdeutlicht, wird der Releasetermin des „Silent Hill 2“-Remakes mittlerweile mit „Coming soon“ angegeben. Denkbar wäre, dass wir es hier einfach nur mit einer automatischen Aktualisierung der Steam-Datenbanken zu tun haben. Laut dem auf Horror-Spiele spezialisierten Leaker und Insider „Dusk Golem“ alias „Aesthetic Gamer“ steckt allerdings mehr hinter dem Ganzen.

Via Twitter äußerte sich „Dusk Golem“ zu der aktualisierten Angabe des Releasezeitraums wie folgt: „Ich habe mehrere Dutzend kleine Spiele auf Steam veröffentlicht und kenne das Innenleben von Steam ziemlich gut. Steam führt manchmal automatische Massenaktualisierungen für Store-Seiten durch. Dies war jedoch ein internes Push-Update zu Silent Hill 2 von jemandem, der für die Store-Seite verantwortlich ist.“

Vorstellbar wäre demnach, dass intern ein konkreter Releasetermin hinzugefügt wurde, der aufgrund der noch ausstehenden Ankündigung durch Konami aber noch mit einem Platzhalter in Form von „Coming soon“ angezeigt wird. Zuletzt wurde Konami mit möglichen Enthüllungen zu „Metal Gear Solid“ und „Castlevania“ auf der mittlerweile offiziell abgesagten E3 2023 in Verbindung gebracht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Gut möglich also, dass auch der Releasetermin zum „Silent Hill 2“-Remake zu den Ankündigungen gehört, die der japanische Publisher auf der diesjährigen E3 vornehmen wollte. Nun stellt sich natürlich die Frage, auf welches Event die Verantwortlichen von Konami nach der Absage der E3 2023 umschwenken könnten.

Warten wir eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens ab.

(2/3) I've released several dozen small games on Steam & know Steam's inner workings pretty well. Steam sometimes does mass auto-updates to store pages, but this was an internal SH2 pushed update by whoever's in charge of the store page.

Knowing this, most likely they updated

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 6, 2023