Star Wars Jedi Survivor: Was könnt ihr ins New Game+ übernehmen? – Guide, Tipps

Ihr möchtet in "Star Wars Jedi: Survivor" ein New Game+ beginnen und wisst nicht genau, was von euren Errungenschaften übernommen wird? In diesem kleinen Guide verraten wir euch alles, was ihr wissen müsst.

Achtung, es folgen Spoiler: Jede noch so schöne Reise muss irgendwann ihr Ende erreichen und das gilt natürlich auch für euer Abenteuer in „Star Wars Jedi: Survivor“. Sollte euch ein Durchgang jedoch nicht reichen, könnt ihr ein New Game+ beziehungsweise eine Neue Reise+ beginnen. Was ihr alles in einen weiteren Playthrough mitnehmen dürft und was sich dabei verändert, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen unseres kleinen Guides.

Wie schaltet ihr New Game+ frei?

Um den New Game+-Modus des Action-Adventure-Hits aus dem Hause Respawn Entertainment freizuschalten, müsst ihr die Story abschließen. Das bedeutet kurz gesagt, dass ihr den Endboss des Spiels erledigen müsst und somit die Geschichte des Titels zum Abschluss bringt.

Ihr müsst das Spiel also nicht zu 100% abschließen, um einen neuen Spieldurchgang starten zu können. Somit könnt ihr die optionalen Jedi-Kammern aus der Zeit der Hohen Republik, die Kämpfe gegen Kopfgeldjäger und Legendäre Gegner sowie die Suche nach diversen Sammelgegenständen nicht abschließen.

Was wird ins New Game+ übernommen?

Wie es bei solchen Modi üblich ist, dürfen Spieler und Spielerinnen verschiedene Dinge mit in den nächsten Spieldurchlauf übernehmen, um diesen angenehmen zu gestalten. Hierzu zählen alle fünf Kampfstile sowie sämtliche kosmetische Inhalte, die ihr bisher freigeschaltet habt.

Darüber hinaus werden ebenfalls eure gesammelten Fähigkeiten-Punkte in die Neue Reise+ von „Star Wars Jedi: Survivor“ übernommen. Hier gibt es übrigens noch eine kleine Besonderheit, denn ihr dürft sämtliche Punkte noch einmal neu verteilen. Das ist natürlich ideal. falls ihr etwas Neues ausprobieren möchtet. Doch Achtung: Eure bisher erlangten Fähigkeiten werden nicht übernommen, sondern müssen im Laufe der Story erneut freigeschaltet werden.

Was ist neu im New Game+?

Doch ihr könnt nicht nur einige mühselig erspielte Annehmlichkeiten und Vorteile in eure nächste Runde übernehmen. Des Weiteren dürft ihr euch auf einige komplett neue Inhalte freuen, mit denen ihr die Spielerfahrung ein bisschen interessanter gestalten dürft, immerhin ist Cal diesmal deutlich mächtiger.

Gänzlich neu sind beispielsweise drei kostenlose Vorteile, also Boni, mit denen ihr Cal ausrüsten dürft. „Krieger“ ersetzt die bekannten Standardgegner durch stärkere Feinde, was den Schwierigkeitsgrad erhöht und alles etwas spannender macht. „Reinheit“ erhöht dafür den Waffenschaden von Gegnern und Verbündeten. „Trendsetter“ wählt dafür kosmetische Gegenstände zufällig aus und sorgt für einen einzigartigen Look eures Jedi-Ritters.

Last but not least dürft ihr euch noch über zwei neue Lichtschwertklingen freuen: Rot, wie sie etwa Sith, Anhänger der Dunklen Seite und gefallene Jedi nutzen, sowie eine Party-Lichtschwertklinge, die sehr speziell aussieht und die ihr unbedingt einmal ausrüsten solltet.

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist seit dem 28. April 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

